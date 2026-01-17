Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında - Son Dakika
Turizm

Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında

Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında
17.01.2026 21:26
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tesadüfen bulunan, ismini içerisindeki bir dikitin aslan görünümünden alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ olarak adlandırılan Aslanlı Mağarası, turizme kazandırılmayı beklerken, her geçen gün maceraperestlerin de rotasına girmeye devam ediyor.

Antik kentler ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumunda bulunan Aydın, yer altında saklı güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

İSMİNİ İÇERİSİNDEKİ DİKİTTEN ALIYOR

Birçok yaban hayatını ve endemik bitkileri içinde barındıran Kuşadası ilçesi de doğal oluşum mağaralarıyla maceraperestlerin ilk adresi olurken, Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası da turizme kazandırılmayı bekliyor. İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından 'Yaren' adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara, sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında

MACERAPERSTLERİN ROTASI

Çok sayıda yarasaya da ev sahipliği yapan mağara, maceraperstlerin rotasında yer almaya devam ederken, Kuşadası'nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendirilen mağaranın yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılması bekleniyor.

Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında

METRELERCE AŞAĞI İNİLİYOR

6 metrelik dik bir inişten sonra kabaca batıya doğru 26 derece eğimle inilen mağara, 40 metreden sonra daha da genişler ve tabanı eğimli bir salon görünümünü alır. Dereboğazı mevkiinde araçtan inip, yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşılan Aslanlı Mağarası, ziyaretçilerine de muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor.

Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında

MAHALLE SAKİNLERİ TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYOR

Ayrıca 2017 yılında Kirazlı Mahalle Muhtarlığı'nın girişimleri ile bölgenin canlandırılması amacıyla hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulurken, mahalle sakinleri de doğal hazinenin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

Aydın'ın yer altında saklı güzelliği Aslanlı Mağarası, maceraperestlerin rotasında
Kaynak: İHA

