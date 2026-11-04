Aydın semalarında çifte gökkuşağı! Peş peşe iki renkli yay oluştu - Son Dakika
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Aydın semalarında çifte gökkuşağı! Peş peşe iki renkli yay oluştu

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Aydın semalarında çifte gökkuşağı! Peş peşe iki renkli yay oluştu
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Aydın'da yağmurun ardından gökyüzünde oluşan manzara görenleri şaşırttı. Güneş ışınlarının bulutların arasından süzüldüğü sırada aynı anda iki gökkuşağı belirdi. Kent semalarında yan yana uzanan renkli yaylar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken çifte gökkuşağının nasıl oluştuğu ve hangi anlamlarla ilişkilendirildiği de merak uyandırdı.

Aydın'da yağışın ardından gökyüzünde beliren iki gökkuşağı, kentte dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Şehir merkezinin üzerinde aynı anda görülen renkli yaylar dron kamerasıyla kaydedildi. Çifte gökkuşağının nasıl oluştuğu ve ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.

Aydın'da yağış sonrası güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde alışılmışın dışında bir manzara ortaya çıktı. Kent merkezinin üzerinde peş peşe beliren iki gökkuşağı, görenlerin ilgisini çekti. Gökyüzünü süsleyen renkli görüntüler dron kamerasıyla havadan kaydedilirken, çifte gökkuşağının oluşum nedeni ve taşıdığı anlamlar da merak uyandırdı.

AYDIN SEMALARINDA İKİ GÖKKUŞAĞI BİRDEN

Yağmurun ardından güneş ışınlarının bulutların arasından geçmesiyle oluşan çifte gökkuşağı, şehir merkezinin üzerinde geniş bir alana yayıldı. Aynı anda görülen iki renkli yay, ortaya etkileyici bir manzara çıkardı. Doğa olayını fark eden vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı.

ÇİFTE GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUYOR?

Gökkuşağı, güneş ışığının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşime girmesi sonucu meydana geliyor. Güneş ışınları yağmur damlalarının içine girdiğinde kırılıyor, damlanın iç yüzeyinden yansıyor ve dışarı çıkarken yeniden kırılarak farklı renklere ayrılıyor.

Çifte gökkuşağında ise ışık, su damlacıklarının içinde iki kez yansıyor. Bu ikinci yansıma sonucunda ana gökkuşağının üzerinde daha geniş ve genellikle daha soluk renklere sahip ikinci bir yay ortaya çıkıyor.

Aydın semalarında çifte gökkuşağı! Peş peşe iki renkli yay oluştu

İKİNCİ GÖKKUŞAĞINDA RENKLER TERSİNE DÖNÜYOR

Çifte gökkuşağının en belirgin özelliklerinden biri, iki yaydaki renk sıralamasının farklı olması. İlk gökkuşağında kırmızı renk dış tarafta, mor renk iç tarafta görülürken ikinci gökkuşağında renklerin dizilişi tersine dönüyor. Ayrıca dıştaki ikinci yay, ana gökkuşağına göre daha soluk görünüyor.

ÇİFTE GÖKKUŞAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Çifte gökkuşağı, bilimsel açıklamasının yanı sıra farklı kültürlerde sembolik anlamlarla da ilişkilendiriliyor. Halk inanışlarında umut, şans, bereket ve yeni başlangıçların işareti olarak yorumlanıyor.

Bazı inanışlarda yağmurun ardından ortaya çıkması nedeniyle zorlu dönemlerin sona ermesini ve güzel gelişmelerin yaklaşmasını temsil ettiği düşünülüyor. Dileklerin gerçekleşmesi, bolluk ve hayatın farklı alanlarında denge kurulması da çifte gökkuşağına yüklenen anlamlar arasında yer alıyor.

Ancak bilimsel açıdan gökkuşağının gelecekte yaşanacak olayları haber verdiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor. Çifte gökkuşağı, güneş ışığının su damlacıkları içindeki kırılma ve yansıma süreçleriyle ortaya çıkan bir optik doğa olayı olarak açıklanıyor.

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