Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin dava ikinci günde devam ediyor.

Esra Tokyaz ilk duruşmaya ikizinin kıyafetleriyle katılmıştı

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı Cemil Koç'un (38) da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği ileri sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı. Bugün görülen celsede de, diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Öldürülen Ayşe Tokyaz (sağda)

"HEPİNİZİ SEVECEĞİM"

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim. Hepinizi seveceğim" dedi.

Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

MAHKEME BAŞKANINDAN ESRA TOKYAZ'A UYARI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; sanık Cemil Koç, savunmasını tamamladıktan sonra çapraz sorguda avukatların sorularını yanıtlamaya başladı. Çapraz sorgu sırasında, Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın müdahalesi üzerine mahkeme başkanı salona dönüp "Müşteki tarafı bir daha ses yaparsa hakkında işlem yaparım" sözleriyle uyarıda bulundu. Mahkeme başkanı, bu sözlerin ardından Esra Tokyaz'ı bir kez daha uyardı.

Öldürülen Ayşe Tokyaz

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.