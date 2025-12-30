Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor
30.12.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor
Haber Videosu

Duruşmada Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'u sert sözlerle uyardı. Dava 2. gününde devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin dava ikinci günde devam ediyor.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı
Esra Tokyaz ilk duruşmaya ikizinin kıyafetleriyle katılmıştı

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı Cemil Koç'un (38) da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği ileri sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı. Bugün görülen celsede de, diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı
Öldürülen Ayşe Tokyaz (sağda)

"HEPİNİZİ SEVECEĞİM"

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim. Hepinizi seveceğim" dedi.

Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

MAHKEME BAŞKANINDAN ESRA TOKYAZ'A UYARI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; sanık Cemil Koç, savunmasını tamamladıktan sonra çapraz sorguda avukatların sorularını yanıtlamaya başladı. Çapraz sorgu sırasında, Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın müdahalesi üzerine mahkeme başkanı salona dönüp "Müşteki tarafı bir daha ses yaparsa hakkında işlem yaparım" sözleriyle uyarıda bulundu. Mahkeme başkanı, bu sözlerin ardından Esra Tokyaz'ı bir kez daha uyardı.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı
Öldürülen Ayşe Tokyaz

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Tansiyon, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonsporlu Arif Boşluk’un yeni adresi belli oldu Sağlık kontrollerinden geçiyor Trabzonsporlu Arif Boşluk'un yeni adresi belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçiyor
Nereden nereye Salih Uçan’ın yeni adresi çok konuşulur Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur
Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış
Sadettin Saran’ın yaptırdığı ikinci test temiz mi Başsavcılıktan açıklama var Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var
Kanala uçan otomobilden kahreden haber 3 kişinin cesedine ulaşıldı Kanala uçan otomobilden kahreden haber! 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Hasan Şaş’tan sürpriz itiraf: Fenerbahçe çok çok iyi bir oyuncu almış, ben Galatasaray’da olmasını isterdim Hasan Şaş'tan sürpriz itiraf: Fenerbahçe çok çok iyi bir oyuncu almış, ben Galatasaray'da olmasını isterdim
Sunucu Okan Karacan GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu: Çantada 300 bin lira aldım Sunucu Okan Karacan GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu: Çantada 300 bin lira aldım
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa’da kan donduran cinayet, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü Manisa'da kan donduran cinayet, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
Mourinho Portekiz’i yine karıştırdı 2-2’lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı
Aleksandar Stanojevic Süper Lig’e geri döndü Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü
Cinayet davasında kan donduran savunma: “Üzerindeki altınları alıp...“ Cinayet davasında kan donduran savunma: "Üzerindeki altınları alıp..."

13:04
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak
12:24
Marmara’da 2 tankerden acil durum çağrısı Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi
11:48
Süper Lig devini yıkan haber Afrika’dan geldi
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
11:41
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova’da tören Gözyaşları sel oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören! Gözyaşları sel oldu
11:32
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
11:22
Sergen Yalçın’ın ’’Güle güle’’ dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Sergen Yalçın'ın ''Güle güle'' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
11:12
Yok böyle bir rakam Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL’ye yükseldi
Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi
11:10
Öcalan’dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır
10:54
Gizli operasyon deşifre oldu ABD, Venezuela’yı ilk kez vurdu
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu
10:50
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yeni itiraf: İki kadınla yatak gördüm, sabah gelip yatağıma atladılar
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni itiraf: İki kadınla yatak gördüm, sabah gelip yatağıma atladılar
10:48
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
10:45
Kalbi iki kere durdu Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda
10:19
Suudi Arabistan’dan BAE’ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek
09:50
İran’ı ayağa kaldıran dolar krizi Pezeşkiyan’dan “Gelin konuşalım“ çağrısı
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan "Gelin konuşalım" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2025 13:11:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.