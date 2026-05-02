Ayşegül Şensoy’dan kripto ve Türkiye vurgusu: Yetenek havuzu Türkiye’ye akacak

02.05.2026 15:30
Fuze Kripto ve Solana Türkiye Bölge Direktörü Ayşegül Şensoy, Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olduğu yayında kripto regülasyonları, stablecoinlerin yükselişi ve Türkiye’nin küresel yetenek merkezi olma potansiyeline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar’ın sunduğu programda konuşan Fuze Kripto ve Solana Türkiye Bölge Direktörü Ayşegül Şensoy, kripto para piyasasının geldiği noktayı çok yönlü şekilde ele aldı. Şensoy, hem küresel ölçekte kripto varlıkların dönüşümünü hem de Türkiye’nin bu ekosistemdeki yerini değerlendirirken, özellikle regülasyonların yatırımcı davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Blockchain teknolojisinin gelecekte hayatın her alanında yer alacağını belirten Şensoy, Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağıyla önemli bir fırsat yakalayabileceğini ifade etti.

"KRİPTO PARALAR GELENEKSEL FİNANS GİBİ KALICI HALE GELDİ"

Şensoy, kripto para piyasasının artık geçici bir trend olmadığını belirterek, “Kriptolar artık geleneksel finans gibi değiştirilmesi oldukça zor olan bir yerde” ifadelerini kullandı. Bu dönüşümün, sektörün kalıcılığını ve küresel kabulünü artırdığını dile getirdi.

"BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ HAYATIN HER ALANINA GİRECEK"

Geleceğe dair öngörülerini paylaşan Şensoy, “Önümüzdeki dönemde hayatımızda olan bütün teknolojilerin arkasında Blockchain’in var olduğunu bileceğiz” diyerek blockchain altyapısının yaygınlaşacağına dikkat çekti.

"REGÜLASYONLAR YATIRIMCI GÜVENİNİ ARTIRDI"

Kripto dünyasında regülasyonların etkisine değinen Şensoy, “Regülasyonlarla beraber yatırımcı artık kendini koruyacak kurumların varlığından emin oldu” dedi. Bu durumun sektöre olan güveni önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

"STABLECOINLERİN YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ"

Şensoy, sabit fiyatlı dijital varlıkların önem kazandığını belirterek, “Sabit bir fiyatı olan stablecoinler geliyor” açıklamasında bulundu. Stablecoinlerin özellikle volatiliteye karşı bir alternatif sunduğunu söyledi.

"MARKALAR KRİPTOYA MESAFELİ DURUŞUNU DEĞİŞTİRDİ"

Geçmişte kriptoya temkinli yaklaşan markaların tutum değiştirdiğini ifade eden Şensoy, “Regülasyonla beraber zamanında mesafeli duran tüm markalar kriptoyu kullanmaya başladı” sözleriyle dönüşümü özetledi.

TÜRKİYE’DEKİ YETENEKLER YURT DIŞINA ÇALIŞIYOR

Türkiye’deki yazılımcı ve teknoloji yeteneklerine değinen Şensoy, “Türkiye’deyseniz yurt dışındaki bir firmayla çalışarak kazanç sağlayabiliyorsunuz ve vergi ödemiyorsunuz” dedi. Ayrıca “Her sene 30 bin yazılımcı kaybediyoruz” ifadesiyle beyin göçüne dikkat çekti.

“TÜRKİYE KÜRESEL BİR YETENEK MERKEZİ OLABİLİR”

Şensoy, tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’ye yetenek havuzunun akacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Bu potansiyelin doğru stratejilerle değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

