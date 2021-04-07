Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

07.04.2021 19:08
Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklikCenk Tosun ligde ilk kez 11'deOğuzhan Özyakup ligde 12 maç sonra 11'e döndüVida'dan ligde dalyaSiyah-beyazlılarda 4 isim kart sınırındaOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Cenk Tosun ligde ilk kez 11'de

Oğuzhan Özyakup ligde 12 maç sonra 11'e döndüVida'dan ligde dalyaSiyah-beyazlılarda 4 isim kart sınırındaOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş üstlendi.SERGEN  YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİKBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Yalçın; Necip'in yerine Ghezzal'a, Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup'a, N'Koudou'nun yerine ise Cenk Tosun'a şans verdi.CENK TOSUN LİGDE İLK KEZ 11'DEBeşiktaş'ın devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Aytemiz Alanyspor karşılaşması ile ligde ilk kez 11'de şans buldu. Tecrübeli golcü, daha önce ligde Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna girmiş ve iki gol atmıştı. Tosun ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'a karşı oynanan çeyrek final mücadelesinde ilk 11'de şans bulmuş ve 65 dakika sahada kalmıştı. Öte yandan Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk kez bir iç saha maçında görev aldı.OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 12 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜBeşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle birlikte 12 maç aranın ardından ligde ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, ligde en son olarak 19'uncu haftada oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'a karşı ilk 11'de şans bulmuştu. Sonrasındaki maçlarda oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan, 12 maçlık aranınn ardından 11'deki yerini aldı.VİDA'DAN LİGDE DALYASiyah-beyazlı ekibin tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla ile ligde 100'üncü kez görev aldı. Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ligde dalya sevinci yaşadı. 4 sezondur Beşiktaş formasını terleten Hırvat savunmacı, ligde 100'üncü kez boy gösterdi.BEŞİKTAŞ'DA 4 OYUNCU KART SINIRINDABeşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde 4 oyuncu kart sınırındaydı. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Cyle Larin sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.ÇAĞDAŞ ATAN'TAN 4 DEĞİŞİKLİKAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iç sahada kaybedilen Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Çağdaş Atan; Tayfur Bingöl'ün yerine Tzavellas, Siopis'in yerine Ceyhun Gülselam, Kadzior'un yerine Babacar, Mustafa Pektemek'in yerine ise Adam Bareiro'yu 11'de sahaya sürdü.

Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Marafona - Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Babacar, Salih, Berkan, Davidson, Bareiro."


Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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