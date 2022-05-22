Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dış İlişkiler Komisyonları Şuşa'da toplantı yaptı - Son Dakika
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Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dış İlişkiler Komisyonları Şuşa'da toplantı yaptı

22.05.2022 15:59
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dış İlişkiler Komisyonları Şuşa'da toplantı yaptı

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Parlamentoları Dış İlişkiler Komisyonlarının Üçlü Ortak 7. Toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapıldı.

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Parlamentoları Dış İlişkiler Komisyonlarının Üçlü Ortak 7. Toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapıldı.

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Nikolos Samkharadze başkanlığındaki parlamento heyetleri dün Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaretlerinin ardından bugün Azerbaycan'ın kültür başkenti, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada toplantının işgalden kurtarılan Şuşa'da gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kılıç, "Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardıktan sonra Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor. Geleceğimizi güvence altına almak için çabalarımızı birleştirmeliyiz. Parlamentolar ve temsilcileri de halklarının temsilcileri olarak gelecek için çalışmalıdır. Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemekte ve Ermenistan'la Azerbaycan'ın ilişkilerinin yakın zamanda normalleşeceğine, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edileceğine inanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Seyidov da konuşmasında Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait tarihi ve kültürel anıtların yıkılmasına, şehirlerin yok edilmesine dikkati çekti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan'ın kapsamlı imar çalışması başlattığını ve görülecek çok iş olduğunu belirten Seyidov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Seyidov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yakında barış anlaşması imzalanacağına inandığını kaydetti.

Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Samkharadze, üç ülkenin parlamentolarının dış ilişkiler komisyonlarının üçlü toplantısının önemine değindi, bu gibi toplantıların bölgesel iş birliğinde parlamentoların rolü açısından önemli olduğunu vurguladı.

Üç ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentolarda faaliyet gösteren dostluk gruplarının ve uluslararası parlamenter örgütlerdeki iş birliğinin hususi rolü olduğunu belirten Samkharadze, üç ülkenin gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars gibi enerji ve ulaştırma projelerinin bölgesel iş birliğindeki rolünden bahsetti.

Heyetler, toplantının ardından Şuşa'da tarihi ve kültürel anıtları ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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