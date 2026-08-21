Aziz İhsan Aktaş\'ın savunmasından yeni detaylar! Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 53’ü tutuklu 414 sanıklı davanın 68'inci duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görüldü.

KORUMALARIN NEDEN TAHSİS EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Savunmasına hakkındaki spekülasyonlara yanıt vererek başlayan Aziz İhsan Aktaş, salondaki koruma yoğunluğuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şu yanlış algıyı düzeltmek istiyorum. Bazılarının beyan ettiği üzere yanımdaki kişiler bir koruma ordusu değildir. Daha önce şahsıma yönelik planlanan suikast girişimi nedeniyle devletimizin tahsis ettiği resmi korumalardır. Bu benim için bir ayrıcalık değil, can güvenliğimin sağlanması adına alınan zorunlu bir tedbirdir."

Eğitim hayatına da değinen ve 1976 Diyarbakır doğumlu olduğunu belirten Aktaş, gerçek bir diploma ile mezun olduğunu belirtti. Çapraz sorgu esnasında avukatların diplomasıyla ilgili ısrarlı soruları üzerine Aktaş, iddiaların konu dışı olduğunu ifade ederek sorulara yanıt vermedi.

"HAK EDİŞLER BASKI ARACI YAPILDI"

Etkin pişmanlık beyanlarının değersizleştirilmeye çalışıldığını savunan Aktaş, İBB bünyesinde iş insanlarının hak edişlerinin bilerek geciktirildiğini ve bir ödeme baskısı oluşturulduğunu öne sürdü. Aktaş, iddianamede yer alan "sistem" kavramına dair şunları söyledi:

"Bu dosyadaki temel mesele, yasal hak ediş alacaklarının iş insanları üzerinde sistematik bir baskı aracı hâline getirilmesidir. İlgililerin kendi aralarında 'sistem' adını verdikleri bir para toplama düzeni kurulmuştur. Karşıma çıkan bu yapı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde şekillenmiştir. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının ve faaliyetlerinin finanse edilmesidir."

Aktaş, bu mekanizmadan sadece kendisinin değil, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, İBB İştirakler Danışmanı Ertan Yıldız ve diğer bazı iş insanlarının da ifadelerinde bahsettiğini ifade etti.

BELGELERİ MAHKEMEYE SUNDU

Aziz İhsan Aktaş, duruşma salonundaki ekranlara yansıttığı HTS baz kayıtları ve banka hareketleriyle 3 temel eylemi detaylandırdı:

1. Eylem: Seçim finansmanı için 5 milyon TL talebi

2024 yerel seçim süreci öncesinde CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Özgür Karabat’ın kendisini Esenyurt’taki bir otele çağırdığını iddia eden Aktaş, Karabat’ın "İmamoğlu'nun kesin talimatı var, 5 milyon TL vermezsen hak ediş ödemelerin durdurulacak" dediğini ileri sürdü. Aktaş, bankadan nakit çekilen bu paranın İkitelli’deki bir akaryakıt istasyonunda Karabat’ın şoförü/danışmanı Sırrı Küçük’e teslim edildiğini ve söz konusu para çekim dekontları ile HTS sinyallerinin eşleştiğini savundu.

2. Eylem: Kilyos’taki otelde 970 bin dolar çanta teslimi

İSFALT ve İBB iştirakleriyle yürütülen işlerde hak edişlerin ödenmesi karşılığında kendisinden 970 bin dolar (dönemin kuruyla yaklaşık 30 milyon TL) istendiğini iddia eden Aktaş, ödeme yapılmaması durumunda şirketlerinin nakit akışının bozulacağı ve banka kredilerinin patlayacağı yönünde tehdit edildiğini söyledi. Aktaş, istenen parayı çanta içerisinde Kilyos’taki bir otele bıraktığını, daha sonra çantanın belediye yetkilileri tarafından alındığını öne sürdü.

3. Eylem: Florya konutunda yüzde 10-12 komisyon toplantısı

Florya’daki Başkanlık Konutunda gerçekleştirildiğini iddia ettiği toplantılara değinen Aktaş, İETT ve diğer birimlerde iş yapan yüklenici firmalardan her hak ediş ödemesi için yüzde 10 ila yüzde 12 arasında değişen oranlarda "pay" talep edildiğini savundu. Kendi şirket grubu üzerinden 2020-2024 yılları arasında toplam 84 milyon 857 bin TL tutarında ödeme yapmak durumunda bırakıldıklarını beyan etti.

"RÜŞVET DEĞİL, İRTİKAP MAĞDURUYUZ"

Savcılık mütalaasında kendisine rüşvet suçlaması yöneltilmesine karşı çıkan Aktaş, yapılan ödemelerin bir çıkar sağlama amacı taşımadığını, ticari varlıklarını korumak için zorlama altında verilen "irtikap bedelleri" olduğunu ifade etti.

Haklarındaki ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin diğer adli süreçlerde beraat yönünde görüş bildirildiğini hatırlatan Aktaş, "Etkin pişmanlık kapsamında sunduğum tüm deliller, HTS kayıtları ve belgeler ortadadır. Üzerime atılı rüşvet suçlamasından beraatımı ve hakkımda ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ediyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

Yaklaşık 15 saat süren maraton duruşmanın ardından mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarını alarak duruşmayı sonraki celseye erteledi.