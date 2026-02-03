Baba Sezer’in Unutulmaz Acısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Baba Sezer’in Unutulmaz Acısı

Baba Sezer’in Unutulmaz Acısı
03.02.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde 19 yaşındaki oğlunu kaybeden Mustafa Sezer, acısını her gün yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu kaybeden gözü yaşlı baba Mustafa Sezer, her hafta mezarlığa gidip özlemini dindirmeye çalışıyor. Zamanın hiçbir şeyi unutturmadığını belirten Sezer, "Hala biz 6 Şubat'tayız" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve Gaziantep dahil 11 ilde ev ile iş yerlerinin yerle bir olduğu 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde yakınları vefat eden ailelerin acıları ise hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremlerde sevdiklerini, uzuvlarını, evini, işini kaybedenler, yaşadıkları ve doğup büyüdükleri şehri terk etmek zorunda kalanlar ve kendilerine yeni bir hayat inşa etmeye çalışanlar depremlerin hem maddi hem de manevi etkileriyle yaşamaya devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan Mustafa Sezer'in en büyük çocuğu olan ve 2022'de üniversite okumak için Kahramanmaraş'a giden Cuma Sezer, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Haydar Bey Mahallesi Karasu Bulvarı'ndaki Seçkinler Apartmanı'nın yıkılması sonucu hayatını kaybetti. Baba Sezer, 04.17'deki ilk depremin ardından dışarı çıkar çıkmaz oğlu Cuma Sezer'e telefonla ulaşamayınca eşi ve yakınlarıyla birlikte Kahramanmaraş'a gitti.

Oğlu Cuma Sezer'in kaldığı binanın yerle bir olduğunu gören Mustafa Sezer, o an kendisi de yıkıldı. Enkaz başından hiç ayrılmayan ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte oğlunu arayan ve 4'üncü günün sonunda oğlunun cansız bedenine ulaşan Mustafa Sezer, 3 yıldır oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

3 yıldır Asri Mezarlığı'ndaki oğlunun mezarını düzenli olarak ziyaret ederek acısını dindirmeye çalışan, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar eden Mustafa Sezer, depremlerden bu yana geçen sürede acısının hiç değişmediğini söyledi.

Büyük depremlerden sonra hayatın en acı yüzüyle karşı karşıya kalan Sezer, yaşadığı acıyı kelimelerle anlatmanın zor olduğunu belirtti.

Deprem anını anlatan Sezer, "Deprem olduğu anda ben Gaziantep'teydim. Kahramanmaraş'ta olan oğlumu aradım, ulaşamadım. Hemen Kahramanmaraş'a geçtik. Oğlumun kaldığı bina komple yıkılmıştı. Bütün aramalarımıza rağmen dördüncü günün akşamında ancak enkazın altında kendisine ulaşabildik. Vefat etmişti. Dördüncü günün akşamında oğlumun cenazesini aldık Gaziantep'e getirdik" dedi.

19 yaşındaki oğlunu kaybetmenin acısını hala yüreğinde hissettiğini belirten Sezer, "O günler çok zor günlerdi. Depremin acizliğini hissettik. Havalar soğuktu, yardım kısıtlı geliyordu. Kendi çabalarımızla oğlumun cenazesini çıkarmaya gayret ettik. Çok acı çektik. Rabbim bu tür felaketleri ülkemize bir daha yaşatmasın. Söylenecek kelime yok. O günler hiç aklımızdan çıkmadı, hiç unutmuyoruz. Hala biz 6 Şubat'tayız" ifadelerini kullandı.

Zamanın hiçbir şeyi unutturmadığını belirten Sezer, "Rabbim böyle takdir etmiş. Rabbim verirken de, alırken de biz razıydık. Oğlumu kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık. Oğlumu enkazın altında dördüncü günü çıkarabildik. Hamdolsun en azından mezarı var. Daha mezarı olmayan insanlar var. Müsait olduğumuz zamanlarda, cuma günleri oğlumun mezarını arkadaşlarıyla ve akrabalarımızla ziyaret ediyoruz. Rabbim bir daha bu depremi ülkemize ve hiçbir Müslümana yaşatmasın. Hakikaten zor günlerdi, acizliğimizin farkına vardık, ihtiyacın farkına vardık. Sonsuz şükürler olsun ki Rabbimiz var. Biz O'na iman etmişiz. Elimizden geldiği kadar imanımıza sarılacağız. Acımız olmasına rağmen hamd ediyoruz. Rabbimin takdiri budur. Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Mustafa Sezer, Kahramanmaraş, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baba Sezer’in Unutulmaz Acısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:40:46. #7.11#
SON DAKİKA: Baba Sezer’in Unutulmaz Acısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.