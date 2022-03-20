BABACAN: AB SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATACAK SİYASİ AKLIN DEVA PARTİSİ'NDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir'de düzenlenen 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılıp, "Türkiye'yi, Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu biliyoruz" dedi.

DEVA Partisi'nin İzmir'deki ilk Olağan İzmir İl Kongresi, Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DEVA Partisi ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu belirten Babacan, "Biz bu özgüvenle hareket ediyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelere baktığımızda yüksek demokrasi standartlarını görüyoruz. O yüksek standartları hedeflemeyen bir hükümetin bu ülkeye faydası olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

'SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ'

Tarihteki en şiddetli tartışmaların kadınlar üzerinden gerçekleştiğini söyleyen Babacan, "Kadınlar, hukuksuzluğu iliklerine kadar yaşıyor. Tarihimizdeki en şiddetli tartışmalar, ideolojik kutuplaşmalar, maalesef hep kadınlar üzerinden yürütüldü. Çağdaşlık tartışmaları, hep kadının konumu üzerinden yapıldı. Laiklik kadının kıyafeti üzerinden tartışıldı. Dindarlık kadının başörtüsüyle anıldı. Kadınların tüm hak ve özgürlüklerini amasız, fakatsız savunuyoruz. İktidardaki otoriter zihniyetin bedelini en ağır biçimde ödeyen diğer kesim ise gençler. Biz gençlere, gasbedilen hayatlarını iade etmeyi taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

İlk seçimden hemen sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi inşa edeceklerini belirten Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi özgürlükle, adaletle ve zenginlikle buluşturacağız. Bunu engelleyemeye gücünüz yetmeyecek. Varın siz, bu devletin bütün imkanlarını kendi siyasi ikbaliniz için harcayadurun. Biz gücümüzü halkımızdan, halkımızın ilgi, sevgi ve desteğinden alıyoruz. Unutmayın, haklı olan güçlüdür. Biz gücümüzü, haklı olmaktan alıyoruz. Bana 'Hükümet sizi mi hedef aldı?' diyorlar. Bizi hedef almak kolay değil; çünkü biz hareketli bir hedefiz. Devletin içinde, hukuka aykırı faaliyet yürüten şebekeler, mutlaka temizlenecek."

'ANKARA'NIN İZMİR'E 'ÜVEY EVLAT' MUAMELESİ YAPMASINA SON VERECEĞİZ'

Afet Eylem Planı'na da değinen Babacan, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan depremin ardından sürecin sağlıklı yönetilemediğini söyledi. Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkiye değinen Babacan, "Özellikle İzmir, merkezi ve yerel yönetim arasındaki siyasi ve ekonomik çekişmeleri derinden hisseden bir şehrimiz. Bu durum, İzmir'in hak ettiği yatırımları almamasına neden oluyor. Biz bu haksız ve adaletsiz durumu kesin olarak reddediyoruz. İktidarın, yerel seçimlerde kaybettiği şehirlerimizi cezalandırmasına, Ankara'nın İzmir'e 'üvey evlat' muamelesi yapmasına son vereceğiz. Urla ilçemizi de yakından ilgilendiren maden yönetmeliğine de değinmek istiyorum. Elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilirmiş. Biz DEVA Partisi olarak, bu konuda Danıştay'da iptal davası açtık. Maden faaliyetleri esnasında oluşacak kimyasal atığın ve tozun dumanın, zeytin ağaçlarına ve zeytinliklere büyük bir zarar vereceğini biliyoruz" diye konuştu (DHA)