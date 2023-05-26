Bağcılar'da ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sucu tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sucu tutuklandı

26.05.2023 19:32

Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş. adliyeye sevk edildi. M.Ş., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "on iki yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklandı.

Önceki gün, Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y.,okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan M. Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, M. Ş.'nin ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. İşyerine polisin geldiğini gören M. Ş. kaçmaya başladı. Ancak polis tarafından yakalandı.

Bağcılar'daki çocuk istismarına tutuklama

GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

M.Ş. gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince M. Ş.'yi linç etmek istedi. O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi.Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

Bağcılar'daki çocuk istismarına tutuklama

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ş.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "on iki yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı"suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA
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Bağcılar'da ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sucu tutuklandı Bağcılar'da ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sucu tutuklandı

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sucu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sucu tutuklandı - Son Dakika
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