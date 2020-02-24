BAKAN ALBAYRAK İ.Ü. CERRAHPAŞA REKTÖRÜNÜN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN ALBAYRAK İ.Ü. CERRAHPAŞA REKTÖRÜNÜN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK İ.Ü. CERRAHPAŞA REKTÖRÜNÜN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

BAKAN ALBAYRAK İ.Ü. CERRAHPAŞA REKTÖRÜNÜN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/  İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti.  Cenaze töreninin ardıdan Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Bakanın görüntüsü

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi


Cerrahpaşa, Ayşe Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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