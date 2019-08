Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da (2)

'GEREKLİ ADIMLAR HIZLICA ATILMAZSA HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZ ZATEN HAZIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 110 büyükelçinin katılımıyla Samsun'daki bir otelde düzenlenen 11'inci Büyükelçiler Konferansı programına katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, karşılıklı vizelerin kaldırılması için çalıştıklarını belirterek, "1 Eylül'den itibaren inşallah kardeş Azerbaycan'da biz yıllar önce kardeşlerimize vizeyi kaldırmıştık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldıracak. Avrupa Birliği ile de vize serbestliğine geçebilmek için 72 kriter vardı, 66'sını gerçekleştirdik. 6 tane kriter için cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi. Adalet Bakanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı'mız yasal düzenlemeler Meclis'imize de burada görev düşüyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı'nda ikinci açılım olarak 'Dijital diplomasi' dediklerini söyleyerek, "Dijital diplomasinin içinde dijital ticaret de var. Dijital savaşlardan tutun da toplumu ilgilendiren her şey var. Bugün bakıyoruz, dijital diplomasiye kafa yoran, inceleyen ve dijital gelişmelerin inovasyonların diplomasiye etkilerini yakından takip eden ülkeler var. Biz bunun gerisinde kalamayız" diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir bölgede olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standardı görüyoruz. Ama biz terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Aynı şekilde şöyle etrafımıza baktığımız zaman Karabağ problemi hemen yanı başımızda, Gürcistan'daki itilaflar. Hemen biraz daha batıya doğru gittiğimiz zaman Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimler ve Kırım'ın durumu. Hepsinin bir risk potansiyeli var. Ara ara bölgede gerginliği artırıyor, ara ara böyle bir püskürme oluyor, volkanik dağlar gibi. Bunların elbette çözümü çok kolay değil, biz elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Ama diğer taraftan güneyimize gittiğimiz zaman sıcak çatışmalar var. Irak'ta şimdi seçimden sonra düzeliyor. Yine Suriye'de bir taraftan terörle mücadele. Dün de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Mümbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir. O nedenle gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır, sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada gereğini yapacağız. ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz, ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, tüm bunların sahada ve masada güçlü diplomasiyi gerektirdiğini ifade ederek, "Yani o yüzden 11'inci Büyükelçiler Konferansı'mız teması da sahada ve masada güçlü diplomasidir. Artık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz. Masada kazandıklarımı da aynı şekilde sahada kaybetmek yok. Birbirini destekleyecek. İşte bu uyum içerisinde sahadaki aktörlerle diplomasi dahil, masadaki aktörlerin uyumuyla çok şükür ve gücümüzle, artık Türkiye sahada ve masada güçlü bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.