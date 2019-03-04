Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "İdlib Muhtırası İmzalanmasaydı, Daha Çok İnsani Felaket Yaşanacaktı"

Bakan Çavuşoğlu: "İdlib Muhtırası İmzalanmasaydı, Daha Çok İnsani Felaket Yaşanacaktı"

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib muhtırasını imzalamasaydık neler olacaktı, insani felaketler, savaş, aynı şekilde çok sayıda göçmen Hatay'ın kapısına dayanacaktı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib muhtırasını imzalamasaydık neler olacaktı, insani felaketler, savaş, aynı şekilde çok sayıda göçmen Hatay'ın kapısına dayanacaktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler'in proje lansman toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmasında "İdlip ile ilgili Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldik ve şuan imzaladığımız İdlib muhtırası ortaya çıktı ve kağıda döktük. İdlib muhtırasını imzalamasaydık neler olacaktı, insani felaketler, savaş, aynı şekilde çok sayıda göçmen Hatay'ın kapısına dayanacaktı. Şimdi Fırat'ın doğusundaki teröristleri mutlaka ne olursa olsun temizleyeceğiz. Afrin Bölgesi'nde Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusu Münbiç hiç fark etmez. Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik DEAŞ'tan temizledik, şimdi Suriyeli kardeşlerimiz buraya geri dönüyorlar, aynı şekilde Afrin Bölgesi'ne dönüyorlar. İki bölgeye şimdiye kadar geri dönen Suriyeli sayısı 320 bine ulaştı. Güvenli bölge oluşturdukça Fırat'ın doğusu dahil güvenli bölgeye döndüreceğiz. Dönmek isteyen kardeşlerimizin güvenli bölgeye dönmelerini teşvik ederek geri dönmelerini sağlayacağız. Onlarda kendi topraklarına dönmek istiyorlar, bizde bunun için oldukça gayret ediyoruz. Türkiye'den umut bekleyen o kadar çok insan var ki onların umutları boşa çıkartamayız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Hatay'a Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açacaklarını belirterek "Hatay'a Bakanlığımızın temsilciliğini açacağız. Hem burada yaşayan Suriyeliler olsun, hemde yurtdışında çalışan vatandaşlarımız olsun tüm Hatay'a hizmet edeceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın her bölgesinden turistik gezi ve iş yapmak için gelenlere yardım edeceğimiz bir temsilciliğimizi Hatay'a açmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Toplantının sonunda AK Parti'nin Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı İbrahim Güler, Hatay ile ilgili projelerini açıkladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay, Politika
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