Bakan Ersoy\'dan Zeugma müjdesi! Çingene Kızı’nın kayıp parçası yıllar sonra Türkiye’ye döndü

25.05.2026 11:28
ABD’de ortaya çıkan ve Zeugma’daki ünlü “Çingene Kızı” mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu belirlenen kayıp mozaik panel, yürütülen bilimsel ve diplomatik girişimlerin ardından Türkiye’ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu topraklara ait her eseri geri almaya devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti’nin en önemli eserlerinden biri olan “Çingene Kızı” mozaiğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve ünlü mozaiğin büyük kompozisyonuna ait olduğu belirlenen kayıp panel, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeniden Türkiye’ye getirildi. Daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13’üncü parçasının da ait olduğu topraklara dönmesi, kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARA AİT HER ESERİ GERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Ersoy, Gaziantep’in simgeleri arasında yer alan “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçalarından birinin daha Türkiye’ye kazandırıldığını belirterek, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Ersoy paylaşımında, “Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma’nın simgesi ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri’nden ülkemize kazandırdık. Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü” ifadelerini kullandı. Kültür varlıklarının dünyanın neresinde olursa olsun takip edildiğini vurgulayan Ersoy, “Kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ SONUÇ VERDİ

1998 yılında Zeugma Antik Kenti’nde yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan yaklaşık 9,25 x 13,50 metre ölçülerindeki büyük taban mozaiği içerisinde yer alan “Çingene Kızı”, yıllardır Gaziantep’in en önemli kültürel değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD’de ortaya çıkan mozaik panelin büyük kompozisyona ait olabileceği ilk olarak Grenoble Alpes Üniversitesi’nden Dr. Djamila Fellague tarafından yürütülen araştırmalar sırasında değerlendirildi. Panelin çevrim içi bir müzayede evinde satışa çıkarıldığı bilgisinin ardından süreç hız kazandı. Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilen bilgiler sonrası uzman ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan bilimsel değerlendirmelerde panelin kullanılan taş renkleri, geometrik desenleri, kompozisyon yapısı ve kesme izleri bakımından “Çingene Kızı” mozaiğiyle büyük benzerlik taşıdığı tespit edildi. Bakanlık tarafından Amerikan İç Güvenlik Birimine sunulan bilimsel veriler ve hukuki süreçlerin ardından mozaik panel Türkiye’ye iade edildi. Chicago Başkonsolosluğu’na teslim edilen eser, Turkish Cargo aracılığıyla Türkiye’ye getirildi.

KAYIP PARÇA YENİDEN ZEUGMA’DA SERGİLENECEK

Türkiye’ye getirilen mozaik panelin ilk olarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildiği öğrenildi. Yürütülecek resmi işlemlerin ardından eserin Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenen diğer parçalarla yeniden bir araya getirileceği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, daha önce olduğu gibi bu süreçte de kamu kaynağı kullanılmadan uluslararası iş birliği sayesinde eserin ülkeye kazandırıldığını ifade etti. Yıllardır Gaziantep’in kültürel simgeleri arasında gösterilen “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçalarının tek tek ait olduğu topraklara dönmesi ise hem kültür dünyasında hem de kamuoyunda büyük memnuniyet yarattı.

