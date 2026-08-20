Bakan Gürlek duyurdu: Ankara'daki fuhuş ve insan ticareti şebekesine darbe - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu: Ankara'daki fuhuş ve insan ticareti şebekesine darbe

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, başkentin huzurunu bozan yapılara karşı kararlılıkla neşter vurulacağını belirterek, "Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda emniyet güçlerince yürütülen iki ayrı soruşturmanın detaylarını paylaştı. 

Başkentin güvenliği ve toplumsal düzene vurgu yapan Gürlek, kadınların çaresizliğini istismar eden ve haksız kazanç sağlayan odaklara asla geçit verilmeyeceğini belirtti.

İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Yürütülen soruşturmalar kapsamında Etimesgut ve Çankaya'da geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 

Etimesgut'ta günübirlik kiralanan evlerin fuhuş amacıyla kullanılmasına yönelik soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi. 29 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibinin belirlendiği operasyonlarda 21 şüpheliden 18’i yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Çankaya'da ise 5 ayrı eğlence mekanına yönelik "insan ticareti", "göçmen kaçakçılığı" ve "fuhşa teşvik" suçlamalarıyla 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yapılan baskınlarda 26 şüpheli yakalanırken, 15’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere yasal kalış hakkı bulunmayan toplam 18 kişi tespit edildi.

"BU TÜR YAPILARA HAREKET ALANI BIRAKILMAYACAK"

Suçtan elde edilen gelirlerin ve kirli düzenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini belirten Bakan Gürlek, vatandaşların müsterih olması gerektiğini vurguladı. Ankara'da bu tür yapılara hareket alanı bırakılmayacağını kaydeden Gürlek, başarılı operasyonlara imza atan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ilgili şube müdürlüklerine teşekkür etti.

"KADINLARIN ÇARESİSLİĞİNİ İSTİSMAR EDENLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara’da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli olarak önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edilmiş; 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanmış; şüphelilerden 6’sı tutuklanmış, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam etmektedir.

Çankaya bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatılmış; 26 şüpheli yakalanmış; 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler ivedilikle yürütülmektedir.

"DEVLETİN NEFESİ, BU KİRLİ DÜZENDEN MENFAAT SAĞLAYANLARIN ÜZERİNDE"

Buradan açıkça ifade etmek isterim: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara’da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımız ile güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımıza; sahadaki çalışmaları başarıyla gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."

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Son Dakika Adalet Bakanlığı Bakan Gürlek duyurdu: Ankara'daki fuhuş ve insan ticareti şebekesine darbe - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    Hüsnü abe. geliyorlar 0 0 Yanıtla
  • İBRAHİM AYDİN İBRAHİM AYDİN:
    partili partisiz herkes bu Adam gibi adama destek verelim Ama sayın mehmet şimşek derhal görevi bırakması gerekiyor 0 0 Yanıtla
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