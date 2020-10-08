Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması

08.10.2020 14:03
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını bir an önce hizmete açmak için özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Sivas YHT hattını bir an önce hizmete açmak için özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki şantiyesini ziyaret ederek, altyapı işleri tamamlanan T318 Tüneli'nde devam eden elektromekanik çalışmaları inceledi.

Ray serimi de yapan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, projede Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığını dile getirerek, faaliyete geçtiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.

Bölgede gece gündüz çalışıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda bütün çabamız çok büyük. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Sivas'tan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek"

"Ülkemizde 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık." diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapacağız. Binlerce hatta yüz binlerce çalışanımızla yüzlerce şantiyemizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bir an önce bitmesi için, biz de en güvenli şekilde vatandaşımızı taşımak için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. İnşallah örümcek ağı gibi ülkemizi demir ağlarla örüyoruz."

YHT çalışmaları

Karaismailoğlu, Konya- Karaman tarafında da ciddi çalışmaların olduğunu, Karaman'ı Ulukışla, oradan Mersin'e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin-Adana- Gaziantep'te de hummalı bir çalışma olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ankara- İzmir hattında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Yine Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlama çalışması var. Ülkenin her tarafında hummalı bir çalışma yapılıyor. İnşallah Ankara-İstanbul hattı da bittiği zaman burası da hızlı tren konforu ile tanışacak. Ülkemizi raylı sistemlerde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah buradaki konforu en iyi şekilde sağlamak için özverili bir şekilde çalışıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, bütün şantiyelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak çalışmaların yapıldığını da belirtti.

Bütün dertlerinin vatandaşı memnun etmek olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Tek amacımız var, ülkemizi dünyanın en ileri teknolojilerine ulaştırmak, vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst noktaya çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Ankara, Bakan, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı         
14:43
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı         
14:15
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu         
13:00
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi         
12:13
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei