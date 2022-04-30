BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gerekli alt yapıyı tesis ediyoruz. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş kadrolarla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kırklareli'de Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, milletvekilleri, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, proje ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğini şehir merkezlerinin dışına aldıklarını belirterek, "Çevre yolları ile ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışı, şehrin dışarısına alınarak, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirilmiştir. Bizler, kara, hava, demir ve deniz yolu yatırımlarımızda, 'durmak yok, yola devam' ilkesi ile canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sadece son 1 ayda Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi kısa bir sürede hızla tamamladık, milletimizin ve dünyanın hizmetine sunduk. Hemen peşinden Tokat'ı havalimanı ile buluşturduk. Bundan 1 hafta sonra, 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya çevre yolunu açtık, transit yolu şehir dışına taşıdık. Ardından Antalya'da Phaselis Tüneli'yle Antalya- Kemer arasını 4 kilometre kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinizde,2023, 2035 ve 2053 hedeflerimize ulaşabilmek, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gerekli alt yapıyı tesis ediyoruz. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş kadrolarla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz. Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kırklareli'nin ve tüm Trakya'nın bu mutlu gününde bizlerle olduğunuz için arkadaşlarım ve Kırklareliler adına şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

YILLIK 128,3 MİLYON TL TASARRUF

Bakanlıktan hizmete açılan çevre yollarıyla ilgili yapılan açıklamada, Kırklareli'nin, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması ve Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile lojistik açıdan önemli konumda bulunduğu belirtildi. Kırklareli'yi Saray üzerinden Organize Sanayi Bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan toplam 71,1 kilometre uzunluğundaki Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresinin bölünmüş yol, 39 kilometresinin de tek yol standardında projelendirildiği belirtilerek, 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. Kırklareli ile Tekirdağ illeri arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan projeyle; Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak trafik rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarını bölünmüş yol kalitesiyle, varyant olarak geçen proje sayesinde güzergahtaki can ve mal güvenliği artırılacak. Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak."