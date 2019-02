Bakan Koca: "Türkiye'de Grip Hastası Sayısı Yüzde 20 Azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa 'da özellikle Almanya ve Fransa 'da etkili olan grip salgınının Türkiye için şu an bir risk oluşturmadığını söyledi. Koca, "Türkiye'de geçen haftalara göre grip hastasının yüzde 20'ye yakın azaldığını söyleyebilirim" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi inceleme ve ziyaret kapsamında Mersin 'e geldi. Mersin ziyaretine 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi inşaatındaki incelemeyle başlayan Bakan Koca, daha sonra Mersin'e geçerek, Mersin Valisi Ali İhsan Su 'yu makamında ziyaret etti. Burada yaklaşık 1 saat kentteki sağlık yatırımları ve çalışmalarla ilgili brifing alan Koca, ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakanlığının ilk dönemlerinden bu yana illerde yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarını yerinde tespit ettiğini belirten Koca, bugün de Mersin'de yapılan yatırımları yerinde göreceğini söyledi.İncelemelerde bulunduğu Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Tarsus Devlet Hastanesi'nin, Nisan 2018'de teslim alınarak yapımına başlandığını anımsatan Koca, inşaatın şu an yüzde 35 seviyesine geldiğini ifade etti. İnşaatın hızla devam ettiğini kaydeden Koca, ödenek sorunu olmadığını, 2020'nin Aralık ayında teslim edilmesi gereken hastanenin daha erken bitirilmesi için talimat verdiğini dile getirdi. 600 yataklı, 90 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin 71 bin metrekare arsa üzerine inşa edildiği bilgisini veren Koca, hastanenin bittiğinde Mersin genelinde önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı."Mersin'de 16 yılda 3 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldı"Mersin'de yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Koca, 16 yıllık AK Parti iktidarında Mersin'de yapılan toplam yatırım miktarının 32 milyar TL olduğunu ifade ederek, "Bunun 3 milyar lirası sağlıkla ilgili. Sağlıkla ilgili yatırımımızın, ilk açılan hastanelerimizden olan Mersin Şehir Hastanesi olduğunu söylemek istiyorum. Şehir Hastanesini de ziyaret edip, varsa eksiklerini tamamlamak üzere istişarede bulunacağız. Bin 300 yataklı, 375 bin metrekare kapalı alanlı bir şehir hastanesinden bahsediyoruz. Şehir hastanelerinin, özellikle bulundukları bölgenin sağlıkta zirve, en son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olmalarını arzuluyoruz ve planlarımızı, çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Özellikle Mersin Şehir Hastanesi'nin bu kimliğiyle her geçen gün ciddi bir boşluğu doldurduğunu, bundan sonraki süreçte eğitim araştırma ve özellikle üniversiteyle işbirliğiyle olabilecek daha nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu bir hastane kimliğine dönmüş olacak" diye konuştu.Şehir hastanelerinde özellikle doluluk oranları ve hasta sayısıyla ilgili yeterince hasta olmadığı yönünde bir takım iddialar olduğunu bildiklerine işaret eden Bakan Koca, "Mersin Şehir Hastanesi'nin toplam doluluk oranı yüzde 82, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 96'larda. Günlük ortalama gelen hasta poliklinik sayısı ise 10 bin" ifadelerini kullandı."Bölgeyi bir sağlık üssü olarak planlamayı düşünüyoruz"İlçelerdeki hastane yatırımlarına da değinen Koca, Mersin'in gelişimi ve ihtiyacı göz önüne alınarak Anamur 'da 150 yataklı ve 25 metrekarelik alanda inşası devam eden devlet hastanesinde poliklinik hizmetlerinin gelecek ay başlayacağını söyledi. Mersin merkez Mezitli ilçesinde de arsa tahsisi yapılmış, plan ve projeleri devam eden bir hastane yapmayı da planladıklarını ifade eden Koca, 85 yataklı eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tekrar faaliyete geçmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı. Koca, "Mersin Şehir Hastanesi'nin yeni dönemde üniversitelerin de işbirliğiyle birlikte kullanımıyla bölgenin bir sağlık üssü olarak planlamayı ve sağlık turizminde de ciddi bir pay alacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, geçen yıl sağlık turizminde önemli oranda hastanın geldiğini ama bundan sonraki süreçte gelen hastanın, 1,2 milyon liralık gelirin, 2019'da en az 5 katı kadar olması hedefini de arkadaşlarla konuştuk" dedi."Avrupa'da görülen grip salgını bizim için şu an bir risk oluşturmuyor"Fransa'da 2 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği grip salgınının Türkiye'ye etkilerine ilişkin bir soru üzerine ise Bakan Koca, Türkiye'de benzer bir durumun olmadığını söyledi. Fransa'daki salgın ve ölüm haberlerini kendilerinin de medyadan öğrendiklerini belirten Koca, şunları söyledi: "Bizde benzer bir durum yok. Resmi bir açıklama almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise bu grip salgını, mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart gibi seyreden bir hastalık. 2009'da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu, hayvanlardan insana geçme şekliyle, hatta 'domuz gribi' adını almıştı. Bu süreçte artık bu bizde çok az görülen, normalde mevsimsel ajanlardan bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde H3N2 olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de grip hastasının yüzde 20'ye yakın azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an bir risk oluşturmuyor.""Grip Eylem Planı devrede"Bakanlık olarak Grip Eylem Planı'nın devrede olduğunu bildiren Koca, "Bu çerçevede, aile sağlığı merkezlerimizde hekim kontrolünde olmak şartıyla ücretsiz ilaç veriyoruz. Bu anlamda bir sorun yok" diye konuştu.Sanatçı Yıldız Tilbe 'nin, Sağlık Bakanlığı 'ndan ücretsiz ilaç istediğinin anımsatılması üzerine de Koca, Tilbe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Grip salgınıyla ilgili bir salgın olmadığını, bizde daha çok H3N2 ajanını olduğunu ve riskli olan hastaların hekim kontrolünde tavsiyesi olmak şartıyla aşı yaptırılabileceğini söylüyorum. Şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacını, hekim uygun görüyorsa, her hasta için değil, riskli hastalar için söylüyorum, ücretsiz zaten biz veriyoruz. Yıldız Hanım , aile hekimine müracaat ederse oradan zaten ücretsiz alabilir. ya da herhangi bir hekim reçeteye yazdığında geri ödeme kurumu da bunu ödüyor. Ama gripten korunmanın en önemli unsuru; elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" ifadelerini kullandı.Bakan Koca, Valilikteki açıklamasının ardından merkez Akdeniz ilçesinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. - MERSİN