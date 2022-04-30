BAKAN KURUM: BİZİM DAVAMIZ, BUGÜN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR DAVA DEĞİLDİR - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Bizim davamız; fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü; hakkın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır. Gayemiz; yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır. Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında; yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi, dimdik duranların davasıdır" dedi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı'nın Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Bizim davamız; fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü; hakkın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır. Gayemiz; yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır. Bu dava, Hazreti Adem'in yola düşmesiyle başlar. Bu dava, Habil'e kasteden Kabil'e karşı, mazlum Habil'in yanında duranların; firavunların zulümlerine karşı, Hazreti Musa'nın yanında olanların davasıdır. Bin yıllarca öteden akıp gelen bu hareket; nemrutların büyüklük taslamalarına karşı, ateşlere gülümseyen Hazreti İbrahim'in omuz hizasında durmaktır. Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında; yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi, dimdik duranların davasıdır" dedi.

'BU DAVA CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KUTLU DAVASIDIR'

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz gücümüzü, batı daha Rönesans'ın adını bile anmazken, Anadolu'da Türk- İslam Medeniyetinin temellerini atan Sultan Alaaddin Keykubat'tan alıyoruz. Kardeşlerim, AK Parti'nin güttüğü dava, Hoca Ahmed Yesevi efendimizin, 'ağaçtan bir kılıcı vardı. Getirip tekbirle buraya, Konya'ya diktik. Hamdolsun Konya'da yeşerdik, Konya'da serpildik' diyen Seyit Harun Veli'nin, Ali Ulvi Kurucu'nun davasıdır. Biz, 'Herhangi bir kimse, Malazgirt'te şahlanış yaşamadan, Sakarya'nın siperlerine girmeden, Kıbrıs'ta düşman arasından geçmeden bizim davamızın ne olduğunu anlayamaz' diye kükreyen Necmettin Erbakan'ın alın terine hayranız. ve bu dava, 21'inci yüzyıl sahnesinde; Kasımpaşa'da ceddimizden devraldığı bayrağı önce Beyoğlu'na, oradan dalga dalga İstanbul'a taşıyan; Sultan Fatih'in göz nuru İstanbul'u o eski şanlı günlerine yeniden kavuşturan; ardından davasını tüm Türkiye'ye, gönül coğrafyamıza ve nihayet bütün dünyaya yayan; Konya'mızı bir başka seven, milletine sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu davasıdır" diye konuştu.