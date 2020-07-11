Bakan Kurum: "Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konut bulunduğunu belirterek, "Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5'te 1'i İstanbulumuz'da yer alıyor. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur." dedi.

Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 688 Konut ve 57 Dükkanın Temel Atma Töreni'nde, Zeytinburnu'ndaki 428 konutun temel atma töreninin ardından kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

2019 Nisan'da Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının kayması sonucu bir binanın yıkıldığını anımsatan Kurum, sadece kayan binanın değil etrafındaki binaların da riskli olduğunu tespit ettiklerini ve alandaki 706 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Toplamda 27 bin metrekarelik alanda, yatay mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yansıtan bir yaşam alanı inşa ettiklerini dile getiren Kurum, 18 bloktan oluşan projede; 14 bin metrekare yeşil alan, 688 konut ve 57 iş yeri ile 548 araç kapasiteli 2 kapalı otoparkın bulunduğunu aktardı.

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık noktasında da devrim niteliğinde kararlar alındığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Önce sosyal konut hamleleri yapıldı. Yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi oldu, güvenli konutlarda yaşamaya başladı. Şu an itibarıyla rakam 940 bine ulaştı. İnşallah bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu hem 50 bin hem de 100 bin sosyal konut kapsamında yapacağımız projelerle birlikte 1 milyon rakamına ulaşacağız. Toplamda tam 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olacağız."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun yapacağız." sözleriyle Esenler'den başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktardı.

Oturdukları binaların risk analizlerini acilen yaptırmaları konusunda vatandaşları uyaran Kurum, "Bakanlık olarak tüm ekibimizle İstanbulumuzun 39 ilçesinin ve tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Bize düşen ne varsa yanınızda olacağız. Sizler için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Nasıl hasta olduğumuzda doktora gidip muayene oluyorsak, aynı şekilde binalarımızı da muayene ettirmek, binalarımızı check-up yaptırmak zorundayız. Lütfen çocuklarınızın gözlerinin içine bakın ve oradan aldığınız mesajla risk tespitlerini yaptırın." çağrısında bulundu.

"Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur"

İstanbul'un her yerinde dalga dalga kentsel dönüşüm projelerinin hedefler doğrultusunda devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız var. Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5'te 1'i İstanbulumuz'da yer alıyor. Bu demek oluyor ki; deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. 39 ilçemizdeki 65 riskli alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla konutlarımız yükseliyor. Bugün İstanbul'un neresine giderseniz gidin Bakanlığımızın belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm çalışmasını mutlaka görürsünüz. Şu anda Gaziosmanpaşa'da, Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ümraniye'de, Ataşehir'de, Esenler'de, Maltepe'de, Bağcılar'da, Güngören Tozkoparan'da, Eyüpsultan'da, Başakşehir'de, Zeytinburnu'nda, Beyoğlu Sütlüce'de, Okmeydanı ve Hacıhüsrev'de dönüşüm konutlarımız hızla yükselmektedir."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde özellikle kent merkezlerinde trafik ve otopark sorununu da çözecek adımlar attıklarına işaret ederek, "Kentsel dönüşüme bir sayfa daha açıyoruz. Şehrin merkezinde kalmış ve otopark problemi olan yerlerde binalarımızı dönüştürmek suretiyle katlı otoparklar yapacağız. Belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda kentin içindeki bu sıkışmış alanlarda katlı otoparklar yapmak suretiyle dönüşümü bir başka modelle de sürdüreceğiz. Yahya Kemal Mahallesi'nde olduğu gibi 81 ilimizde ve İstanbulumuz'da yeni bir dönüşüm projesi olarak uygun olan yerlere kapalı otoparklarımızı yapacağız." diye konuştu.

Hızlı, yerinde ve gönüllü kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı dönüşümle daha büyük aşk ve şevkle İstanbul'u yeniden inşa ve ihya etme gayretiyle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Durmak yok yola devam' diyoruz, kararlıyız. Aziz İstanbulumuzu ve geleceğimizi, çocuklarımıza emanet edeceğimiz şehirlerimizi koruyacağız. Bu süreçte kentsel dönüşüm yapmaktan da temel atmaktan da açılış yapmaktan da geri durmayacağız. Bedeli ne olursa olsun 'Önce insan.' diyerek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı vatandaşımızla birlikte, yerinde ve gönüllü yapacağız. Yerinde yapacağız ki vatandaşımız gönlü rahat bir şekilde yine mahallesinde olsun. Hızlı yapacağız. Çünkü binanızın yıkılıp yapılması için geçen sürede mahallenizi özleyeceksiniz. Komşularınıza kısa zamanda ulaşın, hasret çekmeyin diye hızlı yapacağız. Çocuklarımız bir an önce arkadaşlarına kavuşsun diye hızlı yapacağız. Yerinde yapacağız ki Zeynep kızımız mahalle arkadaşından, Mehmet oğlumuz top oynadığı arkadaşından ayrılmasın. Ayşe teyzemiz komşusu Hacer anneyle beraber oturmaya, can yoldaşlığı yapmaya devam etsin, hatıralarıyla süslediği bu sokaklardan ayrılmasın. Gönüllü yapacağız dedik. Bugüne kadar milletimizin gönlü olmayan hiçbir adımı atmadık, attırmadık."

"İstanbul'da 2021'de 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz"

İstanbul'da kentsel dönüşüm için bir hedef belirlediklerini ifade eden Kurum, "2 yılda İstanbulumuz'da 117 bin riskli yapıya dair çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda 500-600 bin vatandaşımız oturacak. 2021 yılı hedefimiz de İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek. Bunu da inşallah belediyelerimizle, Bakanlığımızın tüm birimleri ve özel sektörle birlikte gerçekleştireceğiz. En kısa sürede bu konutları bitirip İstanbullu vatandaşlarımıza armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, kentsel dönüşüm yaparken sadece konut inşa etmediklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu konutların içerisinde millet bahçesi yapıyoruz. 'Yatay mimari' diyoruz. Cami merkezli medeniyetimizin bize tarif ettiği şekliyle projelerimiz yürütmeye gayret gösteriyoruz. Meydan, yeşil alan ve o alanı çevreleyen konutlardan, içinde okulu ve sosyal alanları olan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yeşil alanlar, ekolojik koridorlar diyoruz. Vatandaşımızın çocuğuyla ailesiyle sevdikleriyle birlikte yaşayacağı yaşam alanları oluşturuyoruz. Tüm binalarımızı sıfır atığa uyumlu, enerji verimli, akıllı bina konseptine uygun yapıyoruz. Tüm ekibimizle belediye başkanlarımızla birlikte milletimize yakışır yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

Kurum, konuşmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Mehmet Emin Birpınar ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve beraberindekilerle butona basmasıyla yeni konut ve iş yerlerinin temeli atıldı.