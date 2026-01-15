Deprem Bölgesine Yeni Hastaneler - Son Dakika
Deprem Bölgesine Yeni Hastaneler

15.01.2026 18:23
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık. En az 16 tane de hastane yapacağız o bölgeye. Böyle bir güçten bahsediyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık. En az 16 tane de hastane yapacağız o bölgeye. Böyle bir güçten bahsediyoruz." dedi.

Memişoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz çalışarak "milletimize, insanımıza, vatandaşımıza daha nasıl hizmet ederim" diyen bir lider olduğunu söyledi.

İnsanın doğumundan itibaren beslenme, sağlık ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu belirten Memişoğlu, devletin bu hizmetleri yerine getirmek için var olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın öncelikli ihtiyacını önemseyen yaklaşıma sahip olduğunu dile getirerek, "Bu insani bakışın sahibi bugün 'Dünya beşten büyüktür' diyen, aynı zamanda insanların düzgün, barış içinde, mutluluk içinde, insani şekilde yaşaması için mücadele eden bugünkü liderimiz ve hemşehrimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"En az 16 tane de hastane yapacağız o bölgeye"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalara değinen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi düşünün ki yüzde 10'unun üzerinde 11 ili maalesef 50 bin canıyla beraber yok olmuş ne yol kalmış, ne hastane kalmış, ne oturacak konut kalmış 11 ili tam 2 senede eskisinden daha iyi yapabilecek bir güce sahip olmuş. Aynı zamanda da bunu çok büyük ekonomik kriz yaşatmadan, diğer illerde yaşayan insanlara hissettirmeden yönetebilen ve yeniden oluşturan, inşa eden bir devletin, bir cumhuriyetin fertleriyiz. 455 binin üzerine konut yapıldı. 455 bin dile kolay. Sadece konut mu yapıldı? Milli Eğitim Bakanlığı deprem öncesindeki bütün okulları yeniledi, daha çok okul yaptı. Sağlık Bakanlığı olarak 109 tane sağlık tesisi yaptık. Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık. En az 16 tane de hastane yapacağız o bölgeye. Böyle bir güçten bahsediyoruz. Bu güç devletin gücü olduğu gibi gece gündüz demeden insanlara hizmet etme aşkıyla koşan AK Parti'li ve bizlerin lideri olan Cumhurbaşkanı'mız sayesinde oldu."

Memişoğlu, Rize'ye 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi yapacaklarını ifade ederek, "İzolatörüyle her türlü tedavi yapabilecek şu anda betonarmesinin yüzde 95'ini yaptığımız inşallah çok kısa zamanda sizin hizmet alacağınız dünya şaheseri bir sağlık tesisi. Aynı anda Çayeli'nde bir hastane daha yapıyoruz. Aynı anda birkaç hafta içinde hizmete sunacağımız Güneysu'da bir hastane yapıyoruz. Türkiye'de 165 tane hastane yapıyoruz böyle." dedi.

Gençlere eski dönemlerin anlatılması gerektiğini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bırak MR'ı ve tomografisini, benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor. Gençlerimiz şu anda helikopterle ve uçakla hastanın alınmasını normal bir şartmış gibi algılıyor. Halbuki bundan 25 sene evvel o gençliğimizin bilmediği ambulansına benzin koyamayan bir sağlık sistemi vardı. Bugün bir tane hastane değil, Rize'de üç tane, dört tane büyük hastane olduğunu, zaten doğal olduğunu kabul ediyor gençlerimiz. Ama Rize'de eskiden SSK hastanesi vardı. Küçük, sarı, beyaz renkli bir de sarı devlet hastanesi vardı. Yan yanaydılar. SSK'ye giden devlet hastanesine gidemezdi, devlet hastanesine giden SSK'ye gidemezdi."

Herkesin deprem bölgesine giderek yapılan çalışmaları görmesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Bundan 2 sene evvel yok olmuş, toprak olmuş, toz olmuş yerlerde bugün dünyanın en lüks, en yaşanabilir şehirleri kurulmuş durumda. Onun için bunları gençlere anlatacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise söz söyleyenler ve iş yapanlar arasında fark olduğunu belirtti.

İnsanı görmeyen ve gözetmeyen hiçbir faaliyetin şansı olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Bereketi de olmaz. Anayasamızda ikinci maddede devletin nitelikleri tanımlanırken sosyal devlet vurgusu yapılmış. Biz bunun sözünü eden değil, icraatını yapan bir anlayışa sahibiz. Nasıl, ne kadar yapacağız? İmkanlarımıza göre. Bir taraftan imkanları çoğaltacak, öte yandan muhtaç dezavantajlı vatandaşlarımızın ihtiyacını bir planlama dahilinde karşılamak için gece gündüz demeden 'durmak yok yola devam' diyerek, ter dökerek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." diye konuştu.

Üretilen hizmetlerin özenle yapıldığının altını çizen Yazıcı, "Bugüne kadar iktidarlarımız süresince 1 milyon 740 bin sosyal konut üretilmiş. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin konut ve 2022 yılında 250 bin sosyal konut planlanmış ve hak sahiplerine dağıtılmış. Bu çerçevede yaptığımız, ürettiğimiz en büyük 500 bin konut projesidir." ifadesini kullandı.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlara da seslenen Yazıcı, "Kurada çıkmayanlar üzülmesin. Bunun arkası gelecek. Biz sizin için varız, siz her şeyin önünde ve üstündesiniz." dedi.

Rize'ye yeni konutlar kazandıracağız

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da 11 ilde toplam 455 bin konut ürettiklerini hatırlattı.

Sungur, TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilde toplam 1 milyon 753 bin konut rakamına ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal konuttan eğitim yapılarına, millet bahçelerinden kültür, sağlık ve spor tesislerine kadar birçok eseri Rize'mize kazandırdık. TOKİ olarak güncel rakamlarla yaklaşık 42 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 1332'si devam eden 6 bin 24 konut, 745 iş yeri, 4 millet bahçesi, 6 cami ve diğer sosyal donatıları hayata geçirdik. Şimdi ise Cumhurbaşkanı'mız tarafından ilan edilen 500 bin sosyal konut kampanyası ile Rize'mize yeni konutlar kazandıracağız. Bu proje, devletimizin bugüne kadar ortaya koyduğu en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup, yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır."

Törende, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: AA

