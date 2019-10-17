Bakan Pakdemirli'den teröre karşı birlik mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik." dedi.



Pazaryeri Mahallesi'nde Batman 3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile İnşaat Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılışı töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı'na dikkat çekerek, bu süreçte toplumun her kesiminin kenetlendiğini söyledi.

"Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik." diyen Pakdemirli, "Toprağa değil, yüreğimize gömdüğümüz şehitlerimizi, yüce Mevla'nın engin rahmetine emanet ediyor, kahramanlarımızın aileleri için sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Dualarımız, askerlerimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için." ifadesini kullandı.

Sabah İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Bakan Pakdemirli, zirvede sürdürülebilir tarımın dünü, bugünü ve yarınını değerlendirdiklerini söyledi.



Bölgenin tarımın anavatanı olduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Batman yüzünü kalkınmaya, refaha çevirmiş, bölgenin amiral gemisi olmak için hedef koymuş, aynı anda iki ihtisas fuarında konuklarını ağırlayacak düzeye erişmiş, örnek bir şehirdir. Batman, sıkılaşmış safların yarattığı bu güzel sinerji bize, dirilişin muştusunu veriyor. Bu topraklar, 12 bin sene önce, yeryüzünde insanların ilk defa tarım yaptığı topraklar. 17 yıldır, hizmet aşkıyla görevde olan hükümetlerimiz, tarımın anavatanında, dünyaya örnek olan kalkınma projelerinden birine imza attı. Diyarbakır, Batman ve Siirt Kalkınma Projesi, entegre kırsal kalkınma projelerinin en başarılı örneklerden biri oldu."

Bölge çiftçisinin tarihinde ilk kez profesyonel bahçelerle tanıştığını vurgulayan Pakdemirli, İtalya, Fransa ve İspanya'daki bahçelerin benzerini bölgede yaptıklarını vurguladı.

"Batman'ın IPARD kapsamına alınmasını, sizin kadar ben de istiyorum." diyen Pakdemirli, bunun için gerekli görüşmeleri, IPARD 3. dönem kapsamında Avrupa Birliği ile yapacaklarını ifade etti.



Bölge hayvancılığının kalkınması için 2023'e kadar yüzde 50 hibe desteği verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, "Batman'da seracılığın önemine atfen, KKYDP 13. Etap kapsamında, en az 3 dekarlık sera yapımını yüzde 50 hibe ile destekliyoruz. Antepfıstığı, ceviz, çilek, badem gibi gelir getirici ürünler ile bağcılık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla, dekar alanda 100 lira ile 400 lira arasında destek veriyoruz. Yine Batman'da mera ıslahı konusunda toplam 3 bin 900 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız." şeklinde konuştu.



"Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz"



Bu yüzyılın, üretimini markalaştıran, markasını pazarlamanın gücü ile dünyaya taşıyan ülkelerin yüzyılı olduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Markalaşmak için girdi maliyetlerini azaltmak zorundayız. Girdi maliyetinde en önemli kalem mazot. Bakanlık olarak, tarımda bir teknoloji devrimine imza attık. Benim çiftçimin cebinde, mazot için harcadığı her kuruşun yüzde doksanı kalacak. Yakıt maliyeti kaynaklı sorunları tarihe gömüyoruz. Yazılımı da tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin hali hazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz. Model ve marka ayırmadan tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz."



Gübrede yüzde 30 tasarruf



Gübre için kolları sıvadıklarını ifade eden Pakdemirli, araştırma enstitülerinde akıllı tarım çalışmaları kapsamında gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacaklarını belirtti.



Pakdemirli, "Çevre dostu, 'Bitkisel Üretimde Hassas Tarım Uygulamaları Proje' sonuçlarının müjdesini en kısa sürece çiftçi kardeşlerimize duyuracağız." bilgisini verdi.

Yöreye özgü Mazrone üzüm çeşidini çoğaltmak için çalışma başlattıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"12 bin adet Amerikan asma anacına aşılı fidan dağıtımı yaptık. Tarım, orman il müdürlüklerimizi takip edin. İnşallah yakın zamanda Batman'a daha güzel haberler de vereceğiz. Tarım fuarları sektörün tüm aktörlerini bir araya getiren teknoloji ve yenilik platformlarıdır. İhtisas fuarlarımızda çiftçimizi dinliyor, onları teknolojiyle buluşturup dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz."

"Bakanlık olarak iki müjdem var Batman'a. Birincisi, Batman Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi, ikincisi ise millet bahçesi ve dere ıslahı. Bu iki müjde Batman'a hayırlı uğurlu olsun." diyen Pakdemirli, bunun için de en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Batman Valisi Hulusi Şahin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, öteki ilgililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.