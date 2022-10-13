Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir. Vatandaşa hizmette sonuna kadar emrinize amade. Birlikte daha güçlü olacağız. 20 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye yanlış istikamet göstermedi. 20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi" dedi.

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla 'Planlama ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi. Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Çüngüş ve Çermik ilçelerine geçerek esnafı ziyaret etti, AK Parti ilçe teşkilatlarında da partililerle bir araya geldi.