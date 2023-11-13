Adalet Bakanı, CHP lideri Özel'in ''Bu bir darbe girişimidir'' sözlerine sert çıktı: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım

Yargıtay ile AYM arasındaki gerilim devam ederken konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yorumlarına "Erdoğan sen bir darbecisin, bu bir darbe girişimidir" sözleriyle tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Tunç, "CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir" diye konuştu.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"YARGITAY İLE AYM ARASINDA GÖRÜŞ FARKI VAR"

Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Devletin güvenliğine ilişkin suçlar tek tek yazılmıştır. Ve bu kapsamda dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. Dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. 14. maddede belirtilen terör suçları kapsam dışında mıdır değil midir. Yargıtay dışındadır diyor. AYM farklı uygulaması nedeniyle yorum yoluyla tartışılır hale geldi. İki farklı görüş var.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: BUNLAR SORUMSUZCA YAPILAN İFADELER

CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlar. Bunlar konuşularak çözülecek hususlar. Tartışılır ve net çözüm bulunur.

"BURADA BİR REFORM İHTİYACI YOK MU?"

Anayasamız 82 Anayasası. AYM, hem 61 hem 82 anayasasında yerini koruyan anayasamız var. Vatandaşlarımız Avrupa mahkemelerine gitmeden kendi mahkemelerine başvurması için reform sayılacak uygulamayı başlattık. 130 bin dosya var. Buna bakacak üye sayısı 15. zamanında ve sağlıklı sonuçlandırması mümkün mü? Burada bir reform ihtiyacı yok mu?

"BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN GİDERECEK OLAN TBMM'DİR"

'Bir düzenleme yapılmasın' dersek bu sorun büyüyerek devam eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Burada sorumlu davranmamız lazım. Muhalefet partilerinin ortadaki sorunu giderecek çalışma yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu herkes ifade ediyor. CHP genel başkanının cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamaların konumuz ile alakası yok. Belirsizlikleri ortadan giderecek olan da TBMM'dir. AYM'de bir reform ihtiyacı var, başvurular birikti."