Bakan Varank, en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı. 4 farklı kritere göre yapılan değerlendirmede 93.16 puanla Ortadoğu Teknik Üniversitesi ilk sırada 90, 16 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Bakan Varank yaptığı konuşmada," Amacımız; bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır" dedi. TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi", TÜBİTAK'ta düzenlenen basın toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde, üniversitelerin en önemli basamak olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Bakan Varank," Bu nedenle bakanlık olarak, bilim ve teknoloji politikalarımızı oluştururken, sanayi stratejimizi belirlerken; üniversitelerimizle birlikte hareket ediyoruz. Bu noktada özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında son derece önemli destek ve teşvikler sunuyoruz. Amacımız; bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır. Dolayısıyla, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinin tüm bu amaçlara ulaşmada; yardımcı, yönlendirici, hatta motive edici olduğunu ifade etmek istiyorum.

"7 yıl önce ilan etmeye başladığımız endeksimiz, bugün, başta üniversitelerimiz olmak üzere, kamuoyunun merakla beklediği prestijli bir derecelendirmeye dönüşmüştür" diyen Varank: "Bu sıralamayı yaparak ilan etmekteki amacımız; üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti arttırmak, böylelikle girişimcilik ekosistemini geliştirmektir. Endeksin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte üniversitelerimizin girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıyor olması da ayrıca sevindiricidir" dedi.

"Sıralamada Özellikle ilgili kuruluşlarımız TÜBİTAK ve KOSGEB'in bu alanda verdiği önemli desteklerle, akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım sürecine girmiştir. Sıralamayı açıklamadan önce, çok önemli bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum" diyen Varank,"Bu endeks çalışması; üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste ya da en başarılı üniversitelerin ortaya koyulduğu bir sıralama kesinlikle değildir. Endeks oluşturulurken, üniversitelerin yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alınmıştır. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, Türk patent, TÜBA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 247 kurum katkılarını sunmuştur. Bu yıl üniversite performanslarının daha etki ve çıktı odaklı bir yaklaşımla ölçülebilmesini sağlamak adına endeks metodolojisinde de bazı değişiklikler yaptık. Önceki endekslerde kullandığımız "girişimcilik ve yenilikçilik kültürü" boyutunu, üniversitelerimizin yeterli olgunluk seviyesine ulaştığı gerçeğinden hareketle değerlendirme dışı bıraktık. Ayrıca göstergelerin hem salt değere, hem de öğretim üyesi değerine bölünerek normalize edilmiş karşılıklarını hesaplamaya dahil ettik. Nihayetinde, bu seneki endeksimizde üniversiteler, "Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, Fikri mülkiyet havuzu, İş birliği ve etkileşim" ile Ekonomik katkı ve ticarileşme" olmak üzere 4 boyut altında, 19 göstergeye göre sıralanmıştır. " diye konuştu. Bakan Varank'ın yaptığı açıklamaya göre sıralama şu şekilde: 1-Ortadoğu Teknik üniversitesi 2-İstanbul Teknik Üniversitesi 3- Sabancı Üniversitesi 4 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 5 Boğaziçi Üniversitesi 6 Yıldız Teknik Üniversitesi 7 Gebze Teknik Üniversitesi 8 Hacettepe Üniversitesi 9 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 10 Ege Üniversitesi"

(Nurullah Geylani - Hülya Keklik/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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