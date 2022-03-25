Son dakika gündem: BAKAN VARANK MÜCEVHER İHRACATINDA 11 MİLYAR DOLARI YAKALADIK - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) Başkan Şahin Balcıoğlu'nun ev sahipliğinde geçekleşen toplantıya iş insanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile milletvekilleri de katıldı.

Kahramanmaraş'ın tanıtım filmiyle başlayan toplantıda Şahin Balcıoğlu, şehrin ekonomisiyle ilgili sunum yaptı. Balcıoğlu, 2021'de Kahramanmaraş'ın en büyük ihracatçı 20 il içerisinde ihracatını en çok artıran 3'üncü il olduğunu söyledi.

Bakan Mustafa Varank ise AK Parti'nin 19 yılda Türkiye'yi yatırımlarla donatmış bir iktidar olduğunu ve bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu altyapıları yaparak gerçekleştirdiklerini ifade ederek, zaman zaman betona, çimentoya yatırım yapmakla eleştirildiklerini söyledi. Bu eleştirileri yapanların aslında Türkiye'deki ekonomik kalkınmanın, ekosistemin ne olduğunun farkında olmadığını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye'ye bu altyapı yatırımlarını yapmamış olsaydık, Türkiye'nin kurulu güç kapasitesini 100 bin Megavat'a çıkarmamış olsaydık, Türkiye'yi bu oto yollarla, yollarla, köprülerle, tünellerle donatmamış olsaydık Kahramanmaraş'ta malını üreten sanayicinin o malları öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı, o malları taşıyıp satma imkanı olmayacaktı. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'de bir kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başlattık. İşte 2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. ve baktığınızda tarihte Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamak, Trakya ve Anadolu toprakları üzerinden Roma İmparatorluğu'ndan beri bütün medeniyetlerin hayalinde olmuş. Roma bunu başaramamış, Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlar bu iş için planlar, projeler yapmışlar onlar başarılı olamamış. Hasbelkader rahmetli Demirel Boğaz Köprüsü'nü yaparak Asya ile Avrupa'yı bir kere bağlamış. Rahmetli Özal da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaparak Asya ile Avrupa'yı bir kez bağlamış. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne yapmış? Önce Marmaray'ı hayata geçirmiş. Yetmemiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirmiş. Yetmemiş Avrasya Tüneli'ni hayata geçirmiş. Yetmemiş, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hayata geçirmiş. ve bir siyasi lidere emin olun siyasi hayatında 4 kez Asya ile Avrupa'yı bağlamak nasip olur mu derseniz, herhalde bundan sonra nasip olmaz."

'BİR 20 SENE DAHA BU HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin Avrupa ile olan ticaretinde TIR'ların en çok kullanıldığını alanlar olduğunu kaydeden Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Anadolu'nun her tarafından TIR'lar İstanbul'a kadar gelmiş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde gece yarısını beklemiş, gece yarısından sonra o TIR'lar sadece bir köprüden geçip mallarını Avrupa'ya taşımaya çalışmış. Ama muhalefet, bizim bu yatırımlarımızı neden yaptığımızı anlayamıyor. Biz eğer hala bir tane köprüye bağlı kalsaydık Avrupa ile olan Ticaret hacmimizi 160 milyar Euro'ya çıkarabilir miydik? Elbette çıkaramazdık. Şimdi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile aslında bütün Ege'nin ticari trafiğini de bu köprü üzerinden Avrupa'ya taşıyacağız ya da İstanbul'un Avrupa yakasına taşımış olacağız. Bugün gidin Çanakkale'de bir tane bile boş arsa kalmamış durumda, bütün OSB'ler genişlemeye çalışıyor. Balıkesir'deki OSB'lerde yer kalmadı genişlemeye çalışıyor. Neden? Çünkü bu köprünün getirdiği avantajla aslında onlar üretim yapmak ve bu malı yurtdışına satmak istiyorlar. İşte biz 19 senedir bu entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ve inşallah bir 20 senede daha bu hizmetlere, bu yatırımlara Allah'ın izniyle devam edeceğiz." (DHA)