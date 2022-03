Bakan Varank Türkiye'nin en büyük bilim merkezinden gençlere seslendi: "Asla pes etmeyeceğiz" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin açılışından gençlere seslenerek, "Sabırlı olacağız, sıkı çalışacağız, tartışacağız, hayal kuracağız ama asla pes etmeyeceğiz. Unutmayın; en zekiler, en çok çalışanlar, en fazla imkana sahip olanlar değil hiç pes etmeyenler başarıya ulaşır" dedi.

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta 12 bin 500 metrekare alan üzerine kurduğu Antalya Bilim Merkezi ve Bilim Festivali (BilimFest) ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, festivalde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Antalya'ya açılan bilim merkezinin Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirten Varank, "Burası teknolojik donanımıyla, uygulamalı atölyeleriyle, interaktif sergileri ve kütüphanesiyle devasa bir bilim kompleksi. Burada; Biyoloji, Kimya, Fen Bilimleri, Matematik, Astronomi, STEM, Robotik, Kodlama, Ahşap ve Tasarım alanlarında uygulamalı atölye eğitimleri verilecek. Gençlerimiz; gözlem yaparak, dokunarak, işiterek, deneyerek keşfedecek. Burası; kültürü, mimarisi ve tematik kurgusuyla yalnızca gençlerimize değil; 7'den 77'ye herkese hitap ediyor" dedi.

"İŞTE BİZİM HAYALİNİ KURDUĞUMUZ GENÇLİK BU"

Bilim ve teknolojide gençlere büyük önem verdiğini söyleyen Varank, geçen yıl Kütahya'da katıldığı TEKNOFEST'te Enes adında bir lise öğrencisiyle yaşadığı diyaloğu anlattı. Varank, "Bu genç arkadaşımız beni kolumdan tuttu ve "Sayın Bakanım benim standımı ziyaret edeceksiniz" dedi. O standa gittim ve gencimizin projesine baktım. İnanın hayran oldum. Enes bana ne dedi biliyor musunuz? "Sayın Bakanım, şu anda Türkiye'nin bundan 15 sene sonra uzay istasyonunda kullanacağı oksijen üreten biyoteknolojik temelli sistemin prototipine bakıyorsunuz. Benim adımı unutmayın, 15 sene sonra bunu başardığımda beni tebrik edeceksiniz" dedi. İşte bizim hayalini kurduğumuz gençlik bu. Bu özgüvene, bu adanmışlığa, bu inanca sahip bir gençlik. Burada da onlarca yüzlerce Enes var biliyorum. Saydığım başarıların hepsi ulaşılabilir başarılar ama elbette bunu yapmak kolay değil. Gençler, anne babalar, bu bir takım oyunu. Ne iyi bir proje, ne çok çalışkan bir öğrenci, ne de eksiksiz hazırlanmış bir müfredat başarı için asla tek başına yeterli değildir. Başarıyı takım oyunu getirir, ekosistem getirir. Ancak birlikte olursak, el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Tabi bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

"EN KRİTİK GÖREV SİZLERİN"

Bakan Varank, aile ve öğretmenlere de seslenerek, "En kritik görev sizlerin: Evlatlarımıza bilim ve teknoloji farkındalığını aşılamalıyız. Onları dar kalıplara sıkıştırmak yerine içlerindeki cevheri arayıp bulmalıyız. Deneyip yanılmalarına, uçup-kaçmalarına, hata yapmalarına fırsat verecek, hatta öncülük edeceğiz. Çocuklarımızı ya da öğrencilerimizi; yüksek makamlara, iyi maaşlara değil; insanlığın tamamına hizmet edecek faydalı ilimlere, başarılı girişimlere hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Gençlere, "İlgi duyduğunuz alan, meslek ya da uğraş ne olursa olsun, elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin" nasihatinde bulunan Varank, "Ders çalışırken, enstrüman çalarken, spor yaparken, proje geliştirirken, hatta oyun oynarken, her ne yapıyorsak yapalım, önce işimizin hakkını vereceğiz. Sabırlı olacağız, sıkı çalışacağız, tartışacağız, hayal kuracağız ama asla pes etmeyeceğiz. Unutmayın; en zekiler, en çok çalışanlar, en fazla imkana sahip olanlar değil hiç pes etmeyenler başarıya ulaşır. Bu manada sizin en büyük destekçiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bunu bilmenizi istiyorum. Bizim görevimiz; tüm imkan, altyapı ve desteklerden faydalandırarak başarıya giden bu yolda size yol arkadaşlığı yapmaktır" şeklinde konuştu.

"TEKNOFEST ARTIK BİR DÜNYA MARKASI"

Dünya çapında en iyi yazılımcıları yetiştiren uluslararası 42 okullarını Türkiye'ye kazandırdıklarına vurgu yapan Varank, 18 yaşını dolduran gençlerin, 7/24 hizmet veren bu yazılım okullarından faydalanabildiğini söyledi. TEKNOFEST'in artık bir dünya markası olduğunu on binlerce takım, yüzbinlerce gencin kendi geliştirdiği roketleri, elektrikli ve otonom araçları, İHA'ları, denizaltıları ve projeleri yarıştırdığından bahsetti.

"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ"

Gençlerin 2053 ve 2071 Türkiye'sinin asıl mimarları olacağına işaret eden Bakan Varank, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu bağlamda sizin bilim ve teknoloji alanında elde ettiğiniz her bir başarı, ortaya koyduğu her bir yenilik yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı daha yaşanabilir, daha adil bir yer haline getirecek. İşte bu yüzden kendinize güvenerek, bilimin, araştırmanın, yeniliklerin, girişimciliğin peşinden koşmalısınız. Biz sizlerin her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz."

Bakan Varank konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesimi yaparak festivalin açılışını gerçekleştirdi ve ardından stantları gezdi.

Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Vali vekili Yalçın Sezgin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, binlerce genç ve çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - Akif Yılmaz-İHA)