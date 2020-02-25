Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır'da "İmam Hatip Okulları Vizyon Seminerleri" toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır'da 'İmam Hatip Okulları Vizyon Seminerleri' toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır'da "İmam Hatip Okulları Vizyon Seminerleri" toplantısına katıldı

6 saat önce

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonunun "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" ilkesi doğrultusunda bölgesel olarak düzenlenen İmam Hatip Okulları Vizyon Seminerleri'nin Diyarbakır toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır'da

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonunun "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" ilkesi doğrultusunda bölgesel olarak düzenlenen İmam Hatip Okulları Vizyon Seminerleri'nin Diyarbakır toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programa ildeki imam hatip okullarında görev yapan 1700 eğitimci katıldı.

Toplantıda, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Gençlik Bağlamında Din Eğitimi Veren Kurumlarımız ve Eğitimcilerimizin Evrensel Sorumlulukları", Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Bugünden Geleceğe Din Öğretimi Vizyonumuz" ve Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da "Temel Eğitim ve Geleceğin Eğitimi" konulu sunum yaptı.

İmam hatip okullarındaki idareci ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimi, eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesi,

eğitim yöneticilerinin liderlik ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenen seminer daha önce Erzurum, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Düzce, Bolu, Sakarya, Yalova, Şırnak, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı'da düzenlenmişti.

Toplantıya, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de katıldı.

Ziya Selçuk, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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