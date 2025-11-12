Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kavga

Haberin Videosunu İzleyin
Bakırköy Adalet Sarayı\'nda Kavga
12.11.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakırköy Adalet Sarayı\'nda Kavga
Haber Videosu

Duruşma sonrası çıkan tartışma, Bakırköy Adalet Sarayı'nda kavgaya dönüştü.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bir duruşma sonrası çıkan sözlü tartışma, taraflar arasında kavga ile sonuçlandı. Kavga, çevredekiler tarafından kaydedildi.

DAVA SONRASI KAVGA ÇIKTI

Olay, gündüz saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre adliyede görülen bir davanın ardından iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı adliyedeki polis ekipleri ve güvenlik görevlileri ayırdı. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Aman dikkat 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
5 araç birbirine girdi Otomobil metal yığınına döndü 5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum
Nilsu Berfin Aktaş’ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

00:01
Fenerbahçe’den Lewandowski sürprizi İlk görüşme resmen gerçekleşti
Fenerbahçe'den Lewandowski sürprizi! İlk görüşme resmen gerçekleşti
23:48
Kayserispor’a 3 dönem transfer yasağı getirildi
Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı getirildi
22:37
Velilerden skandal açıklama Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
22:34
Kağıthane’de bir binada patlama Çok sayıda ekip sevk edildi
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
22:12
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
21:28
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
21:19
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
20:37
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
20:03
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
19:30
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
18:25
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 00:10:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.