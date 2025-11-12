Bakırköy Adalet Sarayı\'nda Kavga

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bir duruşma sonrası çıkan sözlü tartışma, taraflar arasında kavga ile sonuçlandı. Kavga, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre adliyede görülen bir davanın ardından iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı adliyedeki polis ekipleri ve güvenlik görevlileri ayırdı. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.