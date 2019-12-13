Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde haklarında yakalama kararı çıkartılan 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde haklarında yakalama kararı çıkartılan 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakaladı.

Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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