Ballarin'den Bir Yol" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ballarin'den Bir Yol' - Son Dakika Magazin

Ballarin'den Bir Yol"

7 saat önce

Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonundaki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Gaman ile çok sayıda davetli katıldı.

Ballarin'den Bir Yol

Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonundaki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Gaman ile çok sayıda davetli katıldı.


Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, açılışta, sanatın binlerce farklı dil konuşulan bu dünyadaki tek ortak dil olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki bir sanat eseriyle karşılaştığımızda, aklımızı ve ruhumuzu harekete geçiren nedir sorusuna verebileceğimiz cevaplardan biri de insan olmanın ortak paydasıdır." dedi.


Yıldız, Venedik ve Roma'dan sonra, üçüncü atölyesini Beyoğlu'nda açan Luigi Ballarin'in eserlerine ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.


"Umarım eserler sizlerin kalbine işler"


Ressam Luigi Ballarin de serginin açılışına gelen davetlilere ve sanatseverlere teşekkür ederek, "Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok duygusalım, lütfen eserlerime bir bakın. Umarım eserler sizlerin kalbine işler." ifadelerini kullandı.


Sergi küratörü Beste Gürsu ise Ballarin'in sanatını, samimiyetini ve içtenliğini eserlerini inceleyen sanatseverlerin anlayabileceğini belirterek, "Bugünün önemine ithafen Luigi'nin eserleri de Mevlana'nın manevi alem zenginliği, aşk ve vuslat anlatımları gibi aslında tüm zamanlarda ve şartlarda insanın hayatına dokunan inceliklere sahiptir." şeklinde konuştu.


Gürsu, sanatçının eserlerindeki gelişmeyi ve sanat yolculuğunu Mevlana'nın "Hamdım, piştim, yandım" vecizesiyle anlatılabileceğini dile getirdi.


İtalyan ressamın 30 eserinin yer aldığı sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.


Luigi Ballarin kimdir?


Venedik'te 1959'da dünyaya gelen sanatçı, 1993'te başlayan resim yolculuğunda, sanatıyla çok kısa sürede İtalya'da sanat fuarlarına, karma sergilere katıldı, kişisel sergiler açtı.


1996'da yaptığı Arabistan yolculuğu resimsel dilini etkileyen Ballarin, bu dönemde Dubai, Sharjah International Bienali, Bahreyn, Al Rwaq Gallery Manam, Kuveyt gibi pek çok yerde kişisel sergiler açtı, karma sergilerde yer aldı.


Roma'da ürettiği eserlerinde, İslam atmosferlerinin renksel zıtlıklarını yeniden yorumlayarak sanatında yeni bir döneme başlayan sanatçı, İstanbul'daki ilk sergisini 2013'te açtı.

İstanbul, Ukrayna, Beyoğlu, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi
İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür

Son Dakika Haberleri
21:38 Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin
21:06 Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış - Magazin
20:22 Bir yılda 90 kilo verdi! Yeni Zelandalı Simone Anderson bambaşka biri oldu - Magazin
20:05 Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış - Magazin
18:40 90'lı yılların Mine'si "Gecenin Sesleri" ile geri döndü! - Magazin
18:03 Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu - Magazin
16:28 Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Eşini sahte hesapla kandırmış - Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ballarin'den Bir Yol" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]