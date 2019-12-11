Ballarin'den Bir Yol"

Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonundaki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Gaman ile çok sayıda davetli katıldı.



Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, açılışta, sanatın binlerce farklı dil konuşulan bu dünyadaki tek ortak dil olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki bir sanat eseriyle karşılaştığımızda, aklımızı ve ruhumuzu harekete geçiren nedir sorusuna verebileceğimiz cevaplardan biri de insan olmanın ortak paydasıdır." dedi.



Yıldız, Venedik ve Roma'dan sonra, üçüncü atölyesini Beyoğlu'nda açan Luigi Ballarin'in eserlerine ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.



"Umarım eserler sizlerin kalbine işler"



Ressam Luigi Ballarin de serginin açılışına gelen davetlilere ve sanatseverlere teşekkür ederek, "Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok duygusalım, lütfen eserlerime bir bakın. Umarım eserler sizlerin kalbine işler." ifadelerini kullandı.



Sergi küratörü Beste Gürsu ise Ballarin'in sanatını, samimiyetini ve içtenliğini eserlerini inceleyen sanatseverlerin anlayabileceğini belirterek, "Bugünün önemine ithafen Luigi'nin eserleri de Mevlana'nın manevi alem zenginliği, aşk ve vuslat anlatımları gibi aslında tüm zamanlarda ve şartlarda insanın hayatına dokunan inceliklere sahiptir." şeklinde konuştu.



Gürsu, sanatçının eserlerindeki gelişmeyi ve sanat yolculuğunu Mevlana'nın "Hamdım, piştim, yandım" vecizesiyle anlatılabileceğini dile getirdi.



İtalyan ressamın 30 eserinin yer aldığı sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



Luigi Ballarin kimdir?



Venedik'te 1959'da dünyaya gelen sanatçı, 1993'te başlayan resim yolculuğunda, sanatıyla çok kısa sürede İtalya'da sanat fuarlarına, karma sergilere katıldı, kişisel sergiler açtı.



1996'da yaptığı Arabistan yolculuğu resimsel dilini etkileyen Ballarin, bu dönemde Dubai, Sharjah International Bienali, Bahreyn, Al Rwaq Gallery Manam, Kuveyt gibi pek çok yerde kişisel sergiler açtı, karma sergilerde yer aldı.



Roma'da ürettiği eserlerinde, İslam atmosferlerinin renksel zıtlıklarını yeniden yorumlayarak sanatında yeni bir döneme başlayan sanatçı, İstanbul'daki ilk sergisini 2013'te açtı.