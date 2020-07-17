"Balon" cinsi bezelye üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

"Balon" cinsi bezelye üreticilerin yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hasadına başlanan yemeklik "balon" cinsi bezelyede yüksek rekolte bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hasadına başlanan yemeklik "balon" cinsi bezelyede yüksek rekolte bekleniyor.

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Ekili arazide Bursa ve Hatay'ın ardından 3'üncü, üretim miktarı bakımından 2'nci sırada yer alan Afyonkarahisar'da uygun iklim koşulları sayesinde, Türkiye'nin bezelye üretiminin yaklaşık yüzde 20'si karşılanıyor.

Sinanpaşa ilçesinde hasadına başlanan yemeklik "balon" cinsi bezelyeler, konserve sanayisinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin sofralarını süslüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, önceki yıllarda Sinanpaşa ilçesinde yüksek verim elde edilmesi nedeniyle bu yıl kentteki başka ilçelerde de bezelye ekiminin yapılmaya başlandığını söyledi.

İlçede yaklaşık 10 bin dekar arazide bezelye üretimin yapıldığını aktaran Acar, dekar başına 1300-1400 kilogram verim elde edildiğini dile getirdi.

İl genelinde de 14 bin ton bezelye üretiminin gerçekleştirildiğine işaret eden Acar, "İlçemizde yetişen bezelyelerimiz genellikle yemeklik olarak kullanılıyor. Bir kısmı da konserve sanayisinde işleniyor. Üreticilerimiz, bezelyelerini tarlada alıcılara satışını yapıyor. Alıcılar da aldıkları bezelyeleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlere gönderiyor." dedi.

Bezelye alım fiyatlarının da geçen yılın üzerinde olduğuna dikkati çeken Acar, şöyle konuştu:

"Bölgede bitkilerin çiçeklenme döneminde don olayı yaşandı. Ancak, iklimsel şartların iyi olması ve güzel yağış arazilerde verimi olumlu yönde etkiledi. Tarlalarda hasat başladı ve devam ediyor. Bezelye üretiminde yüksek rekolte bekliyoruz. Bu yıl da üreticilerimiz, mahsullerini oldukça karlı fiyata satıyor. Bezelyenin kilogramı 3-4 liradan satılıyor. Geçen senenin üzerinde bir rakam ve üreticilerimiz de bu fiyattan oldukça memnun."

"Bu yıl arazilerimizdeki bezelye üretimi gayet iyi"

İsmail Güler ise ilçede 10 yıldır bezelye üretimi yaptıklarını anımsatarak, bu seneki hasatlarının da bereketli geçtiğini vurguladı.

Bezelye veriminin tatmin edici olduğunu aktaran Güler, "Hasadımız bu ayın sonuna kadar devam eder. Bu yıl arazilerimizdeki bezelye üretimi gayet iyi. Allah bereket versin, kazancımız da güzel. Ürettiğimiz bezelyeler de genellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlerdeki hallere gidiyor. Bir kısmı da konserve fabrikalarına götürülüyor." ifadesini kullandı.

Üretici Murat Güler de bu yıl bölgedeki bezelye hasadında verimin iyi olduğunu belirterek, fiyatın da ürünün kalitesine göre kiloda 3-4 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Sinanpaşa, İstanbul, Ankara, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Balon' cinsi bezelye üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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