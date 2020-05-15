Bandırma Vapuru, sanal ortamda Samsun'a gidiyor - Son Dakika

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı seyahat, Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıl dönümünde, internet üzerinden tekrar canlandırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıl dönümü ile Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirlerine uygun programlar ve online etkinliklerle kutlanacak.

İBB Kültür Daire Başkanlığı, belgesel, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan özel içeriklerin yer aldığı etkinliklerine yarın başlayacak.

"Yüzyılın Rotası" etkinliği kapsamında, Bandırma Vapuru sanal olarak 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak. Bu sanal seyahat süresince, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere yaptığı yolculuğu anlatan bilgilendirme içerikleri, videolar, söyleşiler ve dinletiler yer alacak.

Kutlamalar kapsamında, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası saat 14.00'te, İBB Orkestralar Müdürlüğü de saat 18.00'de konser verecek. 21.00'de ise "Dersimiz Atatürk" filminin gösterimi yapılacak. Programlar, İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın ve İBB'nin sosyal medya sayfalarından izlenebilecek.

Kaptan Durusu mezarı başında anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde, Atatürk ve 18 silah arkadaşını Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu da unutulmadı.

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, vapur kaptanları Çetin Korkmaz, Bilal Rıfat Tiren ile baş makinist Ramazan Marangoz, Durusu'nun Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mezara çiçek bırakıldıktan sonra, Durusu için dua edildi.

İsmail Hakkı Durusu'nun mezarı başında kısa bir konuşma yapan Dedetaş, kaptanın cesaretini hatırlatarak, minnet ve şükran duygularını dile getirdi.

Bandırma Vapurunun hikayesi

Bandırma Vapuru ile Karadeniz'de üç gün süren zor yolculukla yolcularını sağ salim Samsun'a ulaştıran, Kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun adı Şehir Hatları AŞ'nin vapurlarından birinde hala yaşıyor.

İsmail Hakkı Durusu, 1871'de Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Zincidere Şehir Yatılı Mektebi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Heybeliada Ticari Kaptan Mektebi'nden mezun oldu. Emekli olduğu 1922'ye kadar farklı gemilerde kaptanlık yaptı. 1940'da İstanbul'da vefat etti. İsmail Hakkı Durusu'nun adı 1999 yılında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından bir vapura verildi.

Bandırma Vapuru, 1878'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapıldı. 279 grostonluk yolcu ve yük gemisi olarak tasarlanan gemi 1883'de Yunanistan'a satıldı ve Kymi adını aldı. 1891 yılında kaza sonucu battı. Yüzdürüldükten sonra İstanbul'da bir yabancı işletmeciye satıldı. Türk Bayrağına geçen gemiye burada Panderma adı verildi. Marmara Denizi kıyılarında sefer yapan gemi, 1910 Osmanlı Denizcilik İşletmesi tarafından satın alındı ve adı Bandırma olarak değiştirildi. 19 Mayıs 1919'dan sonra da 1924'e kadar hizmete devam etti. 1925'de Haliç'te hurda olarak parçalandı.