Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Alanı'ndaki barınakta aç ve susuz bırakılan onlarca köpeğin birbirini parçaladığı öne sürüldü. Bahse konu iddialar, bugün sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Olay büyük tepkiye sebep olurken, ölen onlarca köpeğin köydeki bir araziye gizlice gömüldüğü belirtildi.

"GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğal Yaşam Alanımızda yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili servis edilen görüntüleri inceledik. Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak başlattığımız soruşturma sürüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan hakları, yaşam hakkı ve etik sorumluluk anlayışımızla asla bağdaşmayan görüntüleri tüm yönleriyle araştırıp olayı aydınlatacağız. Hayvanların yaşam hakkını korumak, onlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak en temel sorumluluğumuz. Bu sorumluluk gereği, hem idari hem de hukuki tüm süreçleri şeffaflıkla yürütecek ve kamuoyunu sonuçla ilgili bilgilendireceğiz" denildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ALBAYRAK: SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bahse konu barınağın önüne gelerek olayla ilgili basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Biz bu alanı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ederken, buranın yalnızca hayvanların toplandığı bir yer değil; merhametin, sorumluluğun ve birlikte yaşama kültürünün bir sembolü olmasını istedik. Hayvanlar burada sevgiyle yaşatılsın diye emanet edildi ancak bugün geldiğimiz noktada, açlıktan birbirine saldırmak zorunda kalan hayvanların görüntüleriyle karşı karşıyayız; bu tablo sadece içimizi acıtan bir görüntü değil, ağır bir ihmalin ve açık bir yönetim zafiyetinin belgesidir. '2026 Eskişehir Yılı' denilip projeler açıklandığında ve afişler asıldığında ilk kez şehir adına proje konuşuluyor diye umutlanmıştık fakat ne yazık ki bugün bu gidişle 2026'nın Eskişehir için projelerin değil skandalların yılı olacağını görüyoruz. 2026 Eskişehir Yılı olacak, hayvanlar unutulmayacak sandık ama yanıldık. Öte yandan, şehir genelindeki billboardlarda sürekli hayvanlar için bağış çağrısı yapan reklamlar yayınlanırken buradan açıkça; bugüne kadar ne kadar bağış toplandığını, bu bağışların hangi kalemlerde nerelere harcandığını ve toplanan onca bağışa rağmen hayvanlara mama dahi verilemeyecek bir noktaya nasıl gelindiğini soruyoruz. Bu mesele birkaç cümlelik 'soruşturma' açıklamalarıyla geçiştirilemez; sorumlular ortaya çıkana, gerekli idari ve hukuki işlemler yapılana kadar bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"BU ALANI BİZE TAHSİS ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Albayrak'ın yanı sıra, hayvanseverler de barınağın önüne geldi. Barınaktan görüntü alan hayvanseverler, olayla ilgili tepkilerini ve düşüncelerini Başkan Albayrak'a anlattı.

Albayrak'ın ardından kameralar karşısına geçen hayvan hakları savunucusu Nesrin Çiçek ise, şunları söyledi: "Kırsal besleme yapmaktan noksan, kısırlaştırmayı bilmeyen insanlarla yola çıkıldı. Şurayı geldiğimiz zaman 150'ye yakın hayvan için yeterli sayıda kulübe bulunmadığını görürsünüz. En sert kışı yaşarken eğer biz şurada hayvanlara açıkta bırakıyorsak, Türkiye'de siyasi kimliği olan herkesin ayıbıdır. Bu alanı bize tahsis etmelerini istiyoruz. Bu hayvanların sahibi de biziz, emanetçisi de biziz."