Bartın\'da Dereye Devrilen Araçta İki Ölü, Bir Yaralı

Batın-Arıt yolu Okçular mevkiinde saat 09.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz (58) yönetimindeki otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

KARI-KOCA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün (54) boğuldukları belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.