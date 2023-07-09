Bartın Irmağı Taştı, Ev ve İş Yerleri Boşaltılıyor - Son Dakika
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Bartın Irmağı Taştı, Ev ve İş Yerleri Boşaltılıyor

Bartın Irmağı Taştı, Ev ve İş Yerleri Boşaltılıyor

09.07.2023 15:16

Bartın'da etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi ve taşmaya başladı. Belediye ekipleri, vatandaşları tahliye etmek için çalışmalara başladı. Ev ve iş yerleri boşaltılıyor.

BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ; EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI

Bartın'da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı'nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor. Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: DHA
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