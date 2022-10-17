Son dakika haber! 'Başbağlar Katliamı' davasında ilk duruşma görüldü

'Başbağlar Katliamı' davasında ilk duruşma görüldü

Avukat Kartal: "Terör örgütü lideri Öcalan bu davadan yargılanmalı"

Sanıklardan S.T.'nin adli kontrol şartıyla serbestlik halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi

ERZİNCAN Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Davaya bakan Avukat Kadir Kartal, "PKK terör örgütünün kurucusu, yöneticisi, başkanı olan ve bugün İmralı Adası'nda yatan zevatın bu davada yargılanmasını talep ediyorum. Adaletin tecellisi adına Abdullah Öcalan'ın bu davaya gelmesi gerekir" dedi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları hazır bulundu. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T. ise duruşmaya İstanbul Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Adliye çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından iddianameyi okuyup sanıktan "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak savunma yapmasını istedi. Sanık S.T. ise suçlamaları kabul etmediğini ve Başbağlar'daki saldırıya katılmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.T.'nin adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkma yasağı konularak serbestlik halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşma tarihini 19 Aralık olarak belirledi.

"Adaletin tecellisi adına Abdullah Öcalan'ın bu davaya gelmesi gerekir"

Duruşma sonrası Erzincan Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Avukat Kadir Kartal, "21 sanığın süratle tutuklanmasını bekliyoruz. Şu anda 109/3'e göre yurtdışına çıkma yasağıyla sanıklardan S.T.'nin hemen tutuklanması lazım. Tutuklandığı zaman birçok zevat ortaya çıkar. Şu anda kaçıyor. Mevcut ifadeler bile bu işin içerisinde. En önemlisi Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 1999/21 esas sayılı dava dosyasının bu dava içerisine girerek, çünkü PKK terör örgütünün kurucusu, yöneticisi, başkanı olan ve bugün İmralı Adası'nda yatan zevatın bu davada yargılanmasını talep ediyorum. Adaletin tecellisi adına Abdullah Öcalan'ın bu davaya gelmesi gerekir. Çünkü zaten adada bunu ifade ettiği gibi, Şemdin Sakık'ın da iddianamedeki ifadesi bu durumu açık ve net ortaya koyduğu gibi PKK terör örgütünün zaten kurucusu, yöneticisi, başkanı, halen başkanlığı devam etmektedir. ve orada korunmaktadır emperyalistler tarafından. MOSSAD ve CIA tarafından bize teslim edilmiştir. Korunma altındadır. Bu durum kabul edilemez. Dünyanın hangi hukuk sistemine gidilirse gidilsin idamı mutlaka zorunludur." diye konuştu.

"Katiller bulunsun, cezaları verilsin"

Katliama 12 yaşındayken şahit olan ve olaydan yara almadan kurtulan Mehmet Kaya ise, "29 sene sonra gelen geç kalınmış bir adalet içerisinde biz kendi savaşımızı vermeye devam ediyoruz. Katiller bulunsun, cezaları verilsin. Bizim içimiz hiçbir zaman soğumayacak. Hala dünkü gibi acısını yaşıyoruz" dedi.

Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya da, "O tarihte açılan dava 1997 Ekim ayında Erzincan'dan İzmir'e alındı. İzmir'de de kurgulanmış bir mahkemeyle hukuk skandallarıyla dolu bir şekilde kapatılmıştı. O gün devletimizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmek bize zül geldiği için o gün acımızı da, o skandalları da içimize gömmüştük. Bugün 2019 yılından itibaren incelenen yürekli savcılarımızın iddianamesi, onları kutluyorum, teşekkür ediyorum. Mahkeme heyetinin iddianameyi kabul etmesi, onları da ayrıca kutluyorum. O gün akamete uğrayan umutlarımız bugün tekrar yeşermiş vaziyette. Umuyoruz ve diliyoruz ki adalet hakkıyla tecelli eder. Katliama katılan her kim varsa hain terör örgütü mensuplarının tamamı cezasını bulur. Türkiye'de özellikle 1993'te o kadar faili meçhul olay var ki, inşallah failler bulunur. Bir daha da ne Sivas Madımak ne Başbağlar hadiseleri yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi, Türk milletini bölemeyeceksiniz, böldürmeyeceğiz"

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ise, "29 yıl önce yaşanan katliam hala bugün olmuş gibi, hiç değişen bir şey yok. Gönlümüzde yaşıyor şehitlerimiz. Bugün kangren olan davamıza neşter vurulması için yetkililere teşekkür ediyorum. Biz Türk adaletine inanıyoruz. Ben bebek katillerine sesleniyorum, emperyalist güçlere Türkiye'yi, Türk milletini bölemeyeceksiniz, böldürmeyeceğiz. Biz 29 yıl önce dedik ki 'Başbağlar'ı unutmayacağız, unutturmayacağız'. 29 yıl sonra tekrar gündeme geldi" diye konuştu.