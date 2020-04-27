BASBAŞ korona virüsten etkilenmeyecek - Son Dakika
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BASBAŞ korona virüsten etkilenmeyecek

6 saat önce

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesinin (BASBAŞ) yatırım planlarında korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir etkilenme olmadığını ifade etti.

BASBAŞ korona virüsten etkilenmeyecek, System.String[]

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesinin (BASBAŞ) yatırım planlarında korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir etkilenme olmadığını ifade etti.


Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online basın toplantısına konuk olan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, korona virüsün etkilerinin kontrol altına alınmasıyla hayatın yeniden normale döneceğini belirtti. Güler, "Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. için yıl başında 2 yıl sonra devreye alınır demiştik. Halen umuyorum 2022'in başında oraya yatırımcı almanın ilk basamaklarını yaparız. Bu noktada bir değişiklik yok. BASBAŞ uzun vadeli bir proje" dedi.


"Çalışmalara devam ediyoruz"


Bergama ilçesi Aşağıkırıklar mevkinde 2,5 milyon metrekare alanda, ESBAŞ tarafından proje çalışmaları sürdürülen Batı Anadolu Serbest Bölgesine ilişkin de gelişmeleri değerlendiren Güler, "BASBAŞ şirketi Ticaret Bakanlığı izni ile kurularak BASBAŞ tarafından hazırlanan fizibilite raporu Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulmuştu. Ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Bergama'da halka hitaben yaptığı konuşmada, Batı Anadolu Serbest Bölgesinin açılacağı müjdesini vermesinin ardından, biz de Bergama Belediyesinde Cumhurbaşkanımız ile görüşme imkanı bulduk ve kendilerine Batı Anadolu Serbest Bölge projesinin gelişimi hakkında detaylı bilgiler verdik. Halihazırda Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile çalışmalara devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


"İş sahası sağlayacak"


Devlet kademesinde herkesin bu işi onayladığını belirten Güler, şöyle konuştu: " Kuzey Ege'deki ulaşım projelerinin, tüm bölgeyi çok önemli şekilde geliştireceğine inandığımız ve sanayiciye büyük katkı sağlayacağını bildiğimiz için, Bergama'da Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurma çalışmalarına 2 yıl önce başladık. Burada kurulacak olan yeni serbest bölge hem sanayiciye büyük nakliye avantajı sağlayacak hem de İzmir'in en az gelişmiş ilçeleri olan Bergama, Kınık, Dikili bölgesini geliştirecek. Doğrudan 20 bin kişiye, dolaylı olarak ise 120 bin kişiye yeni iş sahası açılacaktır."


"Önlemler alındı"


Korona virüs salgıyla mücadele önlemleri nedeniyle çalışma şartlarının tüm şirketler için zorlaştığını ifade eden Güler, ESBAŞ olarak süreci Ege Serbest Bölgesindeki hizmet götürdükleri tüm alanlarda sorunsuz yürüttüklerini vurguladı. Bu dönemde insan kaynaklarının planlanmasının daha da önem kazandığına işaret eden Güler, şunları kaydetti: "Ülke genelinde alınan önlemler paralelinde 20 bin 500 kişi inin istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesinde de virüsün yayılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik etkili önlemler alındı. Bölgede faaliyet gösteren bazı firmalar, sağlık konusunda hassasiyetleri olan personelin idari izine ayrılması, evden çalışmaya geçilmesi, izinlerin kullandırılması gibi bazı uygulamalarla önlemlerini aldı. Bizler de şirket bünyemizdeki Kriz Yönetim Merkezimiz ile Ege Serbest Bölgesi genelinde sürecin sağlıklı yönetilmesi adına, Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ve bölgede faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sürekli iletişim halinde çalışıyoruz."


"Eskisi gibi olmayacak"


ESBAŞ olarak haziran içinde normalleşmenin başlayacağına işaret eden Güler, "Ama eskisi gibi olmayacak. Açılmak zorunda. Bugünkü kısıtlamalarla hayat devam edemez. Açtığımız zaman da eskisi gibi çalışmayacak. En azından biz eskisi gibi toplantı yapmayacağız. Eskisi gibi hizmetlerimiz eskisinden daha dikkatli olacak. Bütün operasyonlarda mesafemize dikkat ederek çalışacağız. İşler başlayacak ama işlerimizi eskisi gibi yapamayacağız" diye konuştu. Ramazan Bayramı'ından sonra dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatının başlayacağına değinen Güler, bunun ilk etapta kontrollü olacağını dile getirdi.


"Hedef dünyanın en iyi serbest bölgesi olmak"


İnsan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work Enstitüsünün hazırladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde ESBAŞ'a, "500-2000 Çalışan Sayısı Kategorisi"nde "Türkiye'nin En İyi İşvereni Ödülü" ve "Sektöründe Ege Bölgesi'nin En İyi İşvereni" ödülleri verildiğini anımsatan Güler, bu ödüllerin hemen alınmadığını, bir kültür sonucu bu günlere ulaşıldığını vurguladı. Bu kültürün bir anda oluşmadığını ancak bir anda dağılabildiğinin altını çizen Güler, "Bizim temel iki noktamızı var. Dünyanın en iyi serbest bölgelerinden biri olacağız. Bunu yapabilmek için de dünyanın en iyi yönetilen şirketlerinden biri olacağız. Bu çok iddialı. Bu lafta kalırsa hiçbir şey olmaz. İstikrarlı bir şekilde bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin bir çok parametresi var ama en önemlisi de başarılar insanlarla beraber geliyor. Çalışanlarınızı iyi düşünmeniz lazım. Bunun da formülü her ESBAŞ çalışanın mutlu olması. Bunun bugün değil senelerdir söylüyoruz" diye konuştu. Ödülü kurucuları merhum Kaya Tuncer'e ithaf ettiklerini belirten Güler, "30 yıldır yüksek bir inançla, her ne şart altında olursa olsun, kesintisiz olarak ESBAŞ değerlerini uygulamanın ödülünü almış olduk" ifadelerini kullandı.


"YABİSAK'ın amacı İzmir'de kümelenme"


Kentin önde gelen paydaşlarını da bünyesinde barındıran Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneğinin (YABİSAK) kuruluş çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Güler, derneğin kentin sahip olduğu avantajları tanıtarak yazılımcıların kentte kümelenmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı. Yeni nesil iş insanlarının yatırım yapmak için bürokrasiyle, bina yapmak gibi işlerle uğraşmak istemediğini dile getiren Güler, "Bu insanlara yatırım yapacakları alanları hazırlayıp onlara iş ve yaşam alanları sunmak için çalışıyoruz. Yatırımcı için her istediğini anında yerine getirebilecek, kendisinin yatırımı ve işi dışında hiçbir işle uğraşmaması için çaba sarf edecek organizasyonu her an ayakta tutuyoruz" sözlerine yer verdi.


ESBAŞ'a teşekkür


EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan da "Şube olarak salgın sürecinde online basın toplantılarıyla kurumların çalışmalarını kamuoyuna aktarmalarına aracılık ediyoruz" dedi. Demircan, korona virüs sürecinde sahada aktif çalışan gazetecilere sağlık paketi dağıtımı yaptıklarının anımsatarak bu süreçte destek verdiği için ESBAŞ'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Bergama, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:58 Kaynak: İHA

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