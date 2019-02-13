Başkan Büyükerşen: "BU Şehir Bizim Sevgilimiz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Ak Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj fabrikasını ziyaret etti.

Ak Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj Fabrikası'nı gezen ve işçiler ile sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Çok güzel işler yaparak ekonomiye büyük katlı sağlayan emekleriniz var. Sizlerin değerli emekleri her türlü takdirin üzerinde. Eskişehir'de sizler için hayata geçirdiğimiz projeler var. Eskişehir yaşanılabilir kentler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birlikte yaşadığımız bu güzel şehir bizim sevgilimiz dolayısıyla sizlere hizmet etmekten çok mutluyuz" dedi.

Başkan Büyükerşen'den sonra söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çok değerli emekçi kardeşlerimiz, burada bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizde yalan yoktur, her zaman doğruları ve gerçekleri söylüyoruz. Biz hiçbir vatandaşımızın siyasi görüşü ile ilgilenmeyiz. Bugün sizler Eskişehir'de yaşamaktan mutlusunuz ya bu bize yeter. Bugün Türkiye'nin her yerinden belediye başkanları Eskişehir'e geliyor, projeler alıyor. Ayrıca kentimize gelmeyen turistler yaşanan gelişmeler ile Eskişehir'e gelmeye başladı. Bugün taksici kardeşimize sorun, bakkalınıza sorun, zücaciyecilere, otelcilere gidin, Eskişehir'de olmaktan memnun olduklarını söyleyeceklerdir. Sizlerden tek ricam, elinizi vicdanınıza koyup o şekilde oy kullanmanız. Yolumuz açık olsun, hepinize aydınlık günler diliyorum." dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise "Eskişehir, Türkiye'de şehircilik anlamında öne çıkan bir il. Eskişehir halkının istediği belediyecilik anlayışı ile hizmet veriyoruz. Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimiz Eskişehir'i iyi yönetiyor. Türkiye'de pek çok sıkıntı varken Eskişehir'de mutluluk ve sevgi varsa yerel yönetimlerin payı büyüktür. Bizler yaptığımız uygulamalarla sizlerin yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Eskişehirliler bu hizmetleri takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette son olarak konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü " Eskişehir'de başkanlarımız sizler için önemli hizmetler veriyor. Belediye başkanlarımızın başarıları ile Eskişehir örnek alınan bir kent haline geldi. Şehrimizde uygulanan başarılı şehircilik çalışmaları ile sokaklarda mutlu ve huzurlu yürüyoruz. Diğer illerde yaşayan vatandaşlar Eskişehirli olduğumuz için bizleri kıskanıyor. Bu şehirde çoşku, huzur ve mutluluk var ve biz bunları başkanlarımıza borçluyuz" dedi.

Ak Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirilen programın ardından başkanlar, işçiler ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.