Başkan Demir: "Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu" - Son Dakika

Başkan Demir: "Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu"

Başkan Demir: "Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu" Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda 42 ekip sahada çalışıyor.

Başkan Demir: "Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda 42 ekip sahada çalışıyor. Günde 6 bin ton yol temel malzemesi üretiyoruz. Bu sene yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu" dedi.

Memur-Sen'e bağlı BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanlığı tarafından sendika üyeleri ve bölge temsilcilerinin katılımında kahvaltı programı düzenlendi. Program Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kahvaltı sonrası açılış konuşmalarına geçildi.

Anakent Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda alt yapı yatırımların bahseden Mustafa Demir, "5 yılda kırsal alt yapının tamamını bitireceğiz dedik. Şu anda programımızın önündeyiz. Önümüzdeki sene 2020 yılında Asarcık'ın, Terme'nin, Salıpazarı'nın, Yakakent'in, Alaçam'ın altyapısı bitiyor. Muhtemelen Kavak'ı da bitireceğiz. Havza'yı da bitirme ihtimalimiz çok yüksek, Ladik ve 19 Mayıs da bitiyor. Bafra, Çarşamba, Vezirköprü kalıyor. Biten ilçelerdeki ekipleri bu ilçelere kaydıracağız" diye konuştu.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Demir, "Şu anda 42 tane ekip sahada çalışıyor. Biz burada kahvaltı yapıyoruz, bizim ekipler çalışıyor. Kamyonlar, greyderler, silindirler, ekskavatörler, konkasörler çalışıyor. Bir günde 6 bin ton yol temel malzemesi üretiyoruz. Yılda bu sene 1,5 milyon tonu buluyoruz. Seneye 2 milyon ton üreteceğiz. Bu sene şu anda yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu. 1120 kilometre programlamıştık. 1120 kilometre buradan İstanbul'a gidip sonra Ankara'ya gelmek demek. Allah'ın izniyle bu rakamı da aşıyoruz" şeklinde konuştu.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ise, "Hatırı sayılır iş birliği içerisinde birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar kendileri hiç üşenmeden BEM-BİR-SEN ve MEMUR-SEN Genel Merkezimizi ziyaret etmişlerdir. Bu bizlerde büyük bir sevinç oluşturmuştur. Memurlarımız adına ne kadar önem verdiğinin, emeğe, emekçiye bir göstergesi olmuştur. Geçmişte bırakın büyükşehir belediye başkanlarını, gelmeye tenezzül bile etmeyen başkanları gördük. Bunun farkının iyice ayırt edilmesi lazım. Biz bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de onun bu programa katılacağını duyunca bugün koşa koşa geldik. Kıymetli bakanımız Türkiye'mize önemli hizmetlerde bulunmuş. Samsun'a da hizmetler yapmaya sizler tarafında seçilmiş. Türkiye'miz için Samsun'umuz için gecenizi gündüze vererek çalışmanızı, nerede bir eksiklik görülürse bunu tamamlamanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Levent Uslu ve Mustafa Demir karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Kahvaltı programının ardından İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Demir: Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu

Mustafa Demir, Memur Sen, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Demir: 'Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu' - Son Dakika Ekonomi

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