Başkan Kayda, Bakan Pakdemirli'ye Salihli'nin taleplerini iletti - Son Dakika

Başkan Kayda, Bakan Pakdemirli'ye Salihli'nin taleplerini iletti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa programı kapsamında gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısına katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa programı kapsamında gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Zeki Kayda, Kurşunlu Termal Turizm Bölgesi, Yeşilkavak Barajı, Organize Termal Seracılık ve hayvancılığın desteklenmesi projesi konularında Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye bilgiler verdi.

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Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyaretleri kapsamında Valiliği ziyaret ederek belediye başkanları ile buluştu. Saruhan Otel'de gerçekleşen toplantı programına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve ilçe belediye başkanları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, oda başkanları ve kurum müdürleri katıldı.


Programda söz alan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen tarım, tarımsal sulama ve hayvancılığa yönelik hizmetler hakkında Bakan Pakdemirli'ye bilgiler verdi. Salihli'ye verdiği destek ve katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye teşekkür eden Başkan Kayda, "Kurşunlu Termal Turizm Bölgesi, Yeşilkavak Barajı, Organize Termal Seracılık ve hayvancılığın desteklenmesi projeleri kapsamında mera arazilerinin belediyemize tahsisi konularındaki taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Salihli'de tarımın ve hayvancılığın gelişmesi noktasında Sayın Bakanımız her zaman destek olacaklarını ifade etti. Bu anlamda, tüm hemşehrilerim adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA

Bekir Pakdemirli, Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kayda, Bakan Pakdemirli'ye Salihli'nin taleplerini iletti - Son Dakika

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