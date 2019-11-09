Başkan Ölçek'ten Ülgür Gökhan'a cevap

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Esenler Mahallesinde yapılan İmam Hatip Lisesi ile ilgili sözleri üzerine bir cevap metni yayımladı.



Ülgür Gökhan'ın dünkü Belediye Meclis toplantısında konuyla ilgili söylediği sözlerin asılsız ve yersiz olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Yıldıray Ölçek, "Gökhan'ın partimizi bir terör örgütü ile eş değer tutması, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' sözünü hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede ne kadar kararlı ve ısrarlı olduğunu görmezden gelmek sadece bağnazlıktan öte gitmemektedir. 15 Temmuz akşamı canını ortaya koyan şehitlerimiz ve o hain gecede vatanının bölünmez bir bütün olduğunu göstermek adına gazi olan gazilerimizin aziz hatıralarına saygısızlık edercesine partimizi bu terör örgütüne benzetmesini kabul etmiyorum. Bizler 15 Temmuz ve sonrasında demokrasi nöbetlerine her gün katılırken acaba kendisi o dönemde nerelerdeydi?" ifadelerini kullandı.



"Çanakkale'de FETÖ yandaşlarının CHP'yi desteklediğini çok iyi biliyoruz"



"Bizler kendisini bir gün olsun o nöbetlerde göremedik" diyerek sözlerine devam eden Başkan Ölçek, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:



"Kendi partilisi olan eski Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan bile demokrasi nöbetinde halkımızla bu mücadelede birlikte hareket ederken acaba sayın başkan, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi hangi evde televizyon başında çayını yudumlayarak olanları izliyordu? Bizler Çanakkale'de FETÖ yandaşlarının CHP'yi desteklediğini çok iyi biliyoruz. Genel Başkan Yardımcınız ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in bile 'Dünyada melez demokrasi sınıfındayız. Türkiye'de demokrasi askıya alınmış. Birinci önceliğimiz, birinci sınıf demokrasi ki, bu seçim bildirgemizde de var. Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok" sözlemlerinin olduğu bir noktada kimin terör örgütleriyle işbirliği yaptığını Çanakkale halkının takdirine sunuyoruz. Genel başkanınız bile FETÖ kumpasıyla Deniz Baykal'dan koltuğnu kaparken, böylesine bir durumda ülkemizin en büyük ve en güçlü siyasi partisi olan partimize Esenler Mahallesindeki İmam Hatip Lisesi üzerinden bu sözleri sarf etmenizi esefle kınıyor, sizleri Çanakkale ve Türk milletinin vicdanına bırakıyorum." - ÇANAKKALE