Başkan Özkan'dan ABD Başkanı Biden'e tokat gibi cevap - Son Dakika

Başkan Özkan'dan ABD Başkanı Biden'e tokat gibi cevap

20.05.2021 08:04
Başkan Özkan'dan ABD Başkanı Biden'e tokat gibi cevap, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı, mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündeme dair konuları ele alırken, özellikle Amerika Başkanı Biden'i sözde Ermeni soykırımına yönelik açıklamaları, İsrail'i de Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı uygulamaları nedeniyle kınadı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle Amerika Başkanı Biden'i sözde Ermeni soykırımına yönelik açıklamaları, İsrail'i de Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı uygulamaları nedeniyle kınayan Özkan, "Şanlı Türk tarihinde soykırım hiçbir zaman olmamıştır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Özkan, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, "Mayıs ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Bu vesileyle, tekrardan tüm emekçilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Yine Engelliler Haftası da bu ayın önemli günlerinden biriydi. Hepimiz, birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalı ve engellilerin de yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıp, kararlar almalıyız. Ramazan Bayramı'mızı, Ramazan ayımızı idrak ettik. Tabii pandeminin kısıtlamaları vardı. Bununla birlikte, Mescid-i Aksa'ya saldırılar yapıldı. Bu bayramı buruk ve hüzünlü bir şekilde geçirdik. Tekrardan mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Daha iyi bayramlarda buluşmayı ümit ediyorum" dedi.

Şiddetle karşı çıkıyoruz

"Bu süreçte, Amerika Başkanı Biden'in talihsiz açıklamaları oldu. Sözde Ermeni soykırımı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şiddetle karşı çıkıyoruz" diyen Başkan Özkan, "Şanlı Türk milletinin şerefli tarihinde, hiçbir zaman soykırım olmamıştır.Eğer bir soykırım zihniyetinde olsaydık, dünyada İslamiyet'ten başka bir din, Türk'ten başka da bir ırk olmazdı. Bu gücümüz vardı. Fakat biz Türk milletleri, şanlı ve şerefli Türk tarihinin altın sayfalarında, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket ettik. Farklı dinleri, farklı etnisiteleri, farklı inançları huzur içerisinde, barış içerisinde, çokluk içerisinde, birlik düsturuyla yaşatmış ve tarihe bu şekilde mal olmuş bir milletiz. İstanbul'da bildiğiniz gibi Darülaceze'nin bahçesinde kilise, havra ve cami gibi üç dinin kutsal mekânları bir arada bulunmaktadır. Ve Türk milleti her zaman farklı inançlara, farklı ırklara müsamahalı yaklaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde farklı etnisitelerden, ırklardan insanlar, en üst makamlara ulaşabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin ırkına, etnisitesine, inancına bakılmadan, liyakat esasına göre değerlendirme yapılmaktadır. Bize bu eleştiriyi yapan Amerikalılar önce kendi kısa tarihlerine bakmalılar. Beyaz adamlar geldiler, teknolojik üstünlüğü kullanarak bu insanları katlettiler, köle olarak çalıştırdılar, sözde düzenlerini kurdular. O yerliler şimdi Amerika'da turistik eşya muamelesi görüyorlar. Ve batılı sözde medeni devletlerin, sömürge olarak kullandıkları devletlerdeki yaptıkları uygulamalara bakarsak zaten, her şey gün gibi aşikârdır diye düşünüyorum ve bunları kendilerine iade ediyoruz. Aynı şekilde, işte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar bizi ziyadesiyle yaralamıştır. İsrail, tamamen bir terör devleti şeklinde hareket etmektedir. Bu da bütün İslam alemini yaralamaktadır, üzmektedir. Ama uluslararası camiada, milletlerarası mücadelede haklı olmak, tek başına yetmiyor. Aynı zamanda güçlü olmak durumundayız. Güçlü olmalıyız, teknolojik üstünlüğü yakalamalıyız. İslam alemi olarak da birlik ve beraberlik içerisinde bunu sağlayacak millet, yine Türk milletidir diye düşünmekteyiz. Bu gücü yakalayıp haklı davalarımızı muhafaza ederek, dünyada bir barışın tesis edilmesine öncü olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Özkan'dan ABD Başkanı Biden'e tokat gibi cevap

Amerika Birleşik Devletleri, Karacabey, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Özkan'dan ABD Başkanı Biden'e tokat gibi cevap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın         
07:38
İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu         
00:32
Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar         
23:48
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı         
22:24
Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı         
21:53
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 08:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özkan'dan ABD Başkanı Biden'e tokat gibi cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement