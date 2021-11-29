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Başkan Seçer: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız" - Son Dakika

Başkan Seçer: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız"

29.11.2021 17:50
Başkan Seçer: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmalar bölümünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Göreve geldiklerinden bu yana kadınlara yönelik pozitif ayrımcı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Seçer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı açıklayacaklarını duyurdu.

"Toplu sözleşmelerde kadına yönelik şiddet konusunda çok ciddi bir adım atıldı"

Başkan Seçer, kadına yönelik şiddetin sadece dilek ve temennilerle değil ortaya konulacak yasa ve uygulamalarla önlenebileceğini ifade ederek, merkezi yönetim başta olmak üzere yerel yönetimlerin de bu soruna ilişkin sürdürülebilir projeler yürütmesi gerektiğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik pozitif ayrımcı politikalar geliştirdiklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Kadın ve çocuk konularında olaya bakış açımızı ve ciddiyetini ortaya koymak için yönetime gelir gelmez Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını oluşturduk. Orada da bazı birimlerimizi ihdas ettik. Etkin ve yoğun çalışma içerisinde olan bir dairemiz. Burada kadınlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize psikolojik ve hukuki destekler sunuyor, hayata dair sorunlarına kadar her alanda çok etkin çalışma yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Birçok meslek alanında belediyemizde çalışan kadınlarımızın oranında kayda değer artışlar oldu. Sokakları temizleyen kadınlarımızdan peyzaj düzenlemesi yapan kadınlara, otobüs şoförü kadınlarımızdan marangoz kadınlarımıza, daire başkanı, şube müdürü kadınlarımıza kadar birçok görev alanında; bu mavi yakalı, beyaz yakalı ya da kol gücü ile çalışan iş alanlarında kadınlarımızın sayısını artırmak istiyoruz ve artırmak hususunda da gayretlerimiz devam edecek. Çalışanlarımızın, özellikle kadın çalışanlarımızın kadını erkekten ayıran özelliklerine dair; hamilelik, farklı rahatsızlıklar olabilir, bu sorunlarının üstesinden gelmek ya da bu gibi olağandışı durumlarda onlara katkı sunmak, yardımcı olmak adına da yasalarla belirlenmiş sosyal haklarını sonuna kadar kullandırmaya, ayrıca bizim inisiyatifimiz içerisinde olan bazı kararları da onların lehine almak için her zaman onların yanında oluyoruz. Açıkçası Belediye Başkanı olarak da görevlendirmede onlara pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Yani eşitler arasında kadınları bir adım öne çıkarmaya gayret ediyorum. Yine birçok belediyede, yaptığımız toplu sözleşmelerde kadına yönelik şiddet konusunda çok ciddi bir adım atıldı. Bir madde ihdas ettik toplu sözleşmeye. Çalışanlarımızda kadına şiddet uygulayan olduğu andan itibaren biz belediye ile yollarını arıyoruz. "

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı açıklayacağız"

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde çok önemli bir açıklama yapacakları bilgisini veren Seçer, "Bu açıklama yapıldıktan sonra da bu konuda çalışan otoriteler de bu hakkımızı bize verecek. Yerel Eşitlik Eylem Planımızı açıklayacağız. Uzun süreli bir çalışmanın sonucu ayrımcılığa uğrayan tüm dezavantajlı grupların toplumsal hayata adapte olmasını amaçlayan bu plan, başta kadın ve çocuklarımızı çok yakından ilgilendiriyor" diye konuştu.

"6 bin 500 öğrencimiz hem YGS hem LGS eğitimlerini almaya devam edecek"

Eğitime ayrı önem verdiklerini söyleyen Başkan Seçer, öğretmenlere de çok kıymet verdiklerini dile getirerek, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmene saygı göstermemek mümkün değil. Eğitimin 21. yüzyılda çağdaş yöneticilerin en başat çalışma ya da siyaset üretecekleri, hizmet üretecekleri yer olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde YGS ve LGS eğitimlerine çok etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu yıl da 6 bin 500 öğrencimiz hem YGS hem LGS de eğitimlerini almaya devam edecek" diye konuştu.

Büyükşehir, öğrencilere her alanda destek oluyor

Üniversiteye başlayan öğrencilere verilen eğitim yardımlarından ön lisans ve lisans olmak üzere toplamda 12-13 bin öğrencinin faydalanacağını söyleyen Başkan Seçer, 'Okul Sütü' projesinin de devam ettiğini sözlerine ekledi. 'İlk Çantam' projesi kapsamında içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantalarını 18 bin öğrenciye ulaştırdıklarını belirten Başkan Seçer, üniversite kenti Mersin'de 2024'e kadar ulaşımın 1 TL'ye sabitlenmesinden Çamaşır Kafe'ye, '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetinden '3 TL'ye 3 Çeşit Yemek' teminine kadar birçok alanda da üniversite öğrencilerine destek olduklarını, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirtti.

Orkide Kafe dijital kütüphane oluyor

Başkan Seçer, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukların kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik kitap teminine devam edeceklerini ifade ederek, "Eskiden Orkide Kafe olarak kullanılan, sahilde Mezitli sınırları içerisindeki kafeyi çok modern, çağdaş dijital kütüphaneye dönüştürdük. Sanıyorum inşaat işlemi de çok kısa bir süre sonra orada başlayacak. Hem üniversiteye hem liseye giden öğrencilerimizin sahilde denize nazır, herhangi bir gelir testine tabi tutulmadan Belediyenin bu güzel tesislerinde derslerine çalışacağı, çorbayı, çayı, kahveyi bedel ödemeden içeceği bir tesis haline getireceğiz" dedi.

"Büyükşehir, okul yapımı için arazi temin etme görevine sahip değildir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim konusunda tahsisli alan veya alanlarının sayısını soran bir Meclis üyesinin sorusunu yanıtlayan Başkan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul yapımı için arazi temin etme görevine sahip değildir. Ama bu kurum adres istiyorsanız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne bakabilirsiniz. Çünkü ben de örneğin burada hançerem yırtılana kadar bağırıyorum. 'İşte sebze hali yapacağım, bana yer tahsis edin. Kültür merkezi yapacağım bana yer tahsisi edin. Belediyeye ya da halkın taleplerine ilişkin bazı toplum merkezleri yapacağım bana yer tahsis edin'. Ben Milli Emlak'tan böyle bir yardım almakta zorlanırken olmayan bir şeye ben size nasıl Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da size derken, ilgili kuruma nasıl yer tahsisi yapabilirim. Olmayan bir şeyi nasıl tahsis edebilirim. Benim elimde sınırlı sayıda arazi var. Bazı kurumlar benden, işin güzel tarafı mı diyeyim sıkıntılı tarafı mı en değerli arazileri istiyorlar. Verelim, biz bir şey demiyoruz ama bari diyoruz bu kadar Milli Emlak'ın elinde arazi varken becayiş yapalım. Çünkü bizim de ihtiyacımız var. Yoksa bizim imkanımız olursa elbette ki okul yapımı için arsa da veririz ama öyle bir imkana sahip değiliz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 29. 11. 2021 17: 14: 35

Başkan Seçer: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız
Başkan Seçer: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız
Başkan Seçer: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız

İnsan Hakları, 10 Aralık, Mersin, Okul, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Seçer: '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Seçer: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Yerel Eşitlik Eylem Planımızı Açıklayacağız" - Son Dakika
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