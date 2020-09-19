Başkan Soyer, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahını açtı - Son Dakika

Başkan Soyer, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahını açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahı resmi açılış programına katıldı.

Başkan Soyer, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahını açtı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahı resmi açılış programına katıldı. Soyer, Türkiye'den sadece İzmir'de 500 kilometrelik Efe- Bergama güzergahının bu uluslararası ağa dahil olmasının kent için gurur verici olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm Avrupa kıtasında sürdürülebilir bir Trans-Avrupa Ulaşım Ağı oluşturulmasını, desteklenmesini ve işletilmesini teşvik eden EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahı resmi açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı. Seferihisar'daki Teos Antik Kentinde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in bu ulaşım ağına dahil olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Soyer, "Bisiklet deyince aklımıza spor ve sağlık geliyor. Aynı zamanda ulaşım imkanı da sağlayan bisiklet, şimdi de görüyoruz ki bir sürdürülebilir turizm enstrümanına dönüştü" dedi.

EuroVelo'nun olağanüstü güçlü bir prestij markası olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: "EuroVelo, sürdürülebilir turizm için de çok güzel bir enstrüman. Çünkü deniz ve kum mevsimi ile sınırlı olmayan ve klasik turizm destinasyonlarının dışına çıkılmasını mümkün kılan bir enstrüman. Türkiye'den sadece İzmir'in girmiş olması ve geçen yıl 500 kilometrelik Efe-Bergama güzergahının bu uluslararası ağa dahil olması gerçekten kent için büyük bir gurur. Ben bunu mümkün kılan özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına teşekkür ediyorum. Hakikaten hepimize büyük bir gurur yaşattılar. ve diliyorum ki bu uluslararası marka çatısı altında yeni güzergahlar, uluslararası rotalara eklenecektir."

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu (ECF) Başkanı ve Paris Belediye Başkan Yardımcısı Christopher Najdovskı tarafından gönderilen video da programda izletildi. Ardından EuroVelo Türkiye Ulusal Koordinatörü Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği adına Feridun Ekmekçi ile Adnan Cangır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Program kapsamında Teos Antik Kenti ile Azmak Koyu arasında bisiklet turuna katılan bisikletçiler, yaklaşık 17 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından program sona erdi. - İZMİR

Tunç Soyer, Türkiye, Akdeniz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahını açtı - Son Dakika

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