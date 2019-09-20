Başkan Sözen: "Birinci Lig sürecini neticeye götüreceğiz"

Bölgesel Amatör Lig'in favori isimlerinden Manavgat Belediyespor, yeni yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti ile basın mensupları kaynaşma ve moral yemeğinde bir araya geldi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Hedef koyduğumuz bu Birinci Lig sürecini de bir süre sonra neticeye götüreceğiz" dedi.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in desteği ile Bölgesel Amatör Lig'in favori isimlerinden Manavgat Belediyespor'un, yeni kadrosu basına tanıtıldı. Manavgat Şelalesi'nde verilen yemekte, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor'un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularının yanı sıra Manavgat basını bir araya geldi. 2019-2020 sezonuna "Şampiyonluk" parolasıyla çıkan Manavgat Belediyespor, sezon başından bu yana yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan seçimle göreve gelen Manavgat Belediyespor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcuları Şelale girişinde büyük bir nezaketle karşıladı. Hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafından sonra yemeğe geçildi.



"O sene bu sene"



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yönetim, futbolcular ve basına yaptığı hitabında yeni sezonda umutlu olduklarını dile getirdi. Çok emek vererek yeni ve güzel bir takımı oluşturduklarını dile getiren Sözen, "Manavgat, sporu ve özellikle futbolu benimseyen bir kent. Bizim de yönetici arkadaşlarımla en büyük heyecanımız Türkiye'nin 50 ilinden büyük bir kentin mutlaka Birinci Lig'de bir takımı olması gerektiğine hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedef koyduğumuz bu Birinci Lig sürecini de bir süre sonra neticeye götüreceğiz. Buna arkadaşlarımla inancımız tam. Bu sene olacak. O sene bu sene" dedi.



Sözen, Manavgat halkına da her zaman takımın yanında yer aldıkları için teşekkür etti.



İlk maç 22 Eylül'de



Ardında yeni takım tek tek basına tanıtıldı. Bölgesel Amatör Ligi'nde 7. Grupta yer alan Manavgat Belediyespor, ilk mücadelesini 22 Eylül'de Kepez Belediyespor'a karşı mücadele edecek. Manavgat Belediyespor'un grubunda yer alan diğer takımlar ise Akşehir Spor, Sarayönü Belediyespor, Kepez Belediyespor, Kestelspor, BB Oğuzhanspor, Denizli Sarayköy Spor, Çal Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Yatağan Spor, Isparta 32 Spor, Karaman Belediyespor ve Konya Ereğlispor. Transfer sezonunun başlamasıyla 5'şi iç transfer 17'i dış transfer olmak üzeri toplam 22 oyuncu takıma kazandırıldı. Dış transferler, Büyük Anadolu Kırıkkalespor'dan İlker Günay - Engin Mustafa Ulutaş, Kemer 2003'den İlyas Mahsuni Cihan, 1926 Bulancak Spor'dan Selim Can Özsoy, Bornova Yeşil Ova'dan Engin Ege, Samsun Ladikspor'dan Oğuzhan Yılmaz, Modafen Spor'dan Samet Yeniçeri, Serinhisarspor'dan Fatih Oruç, Atakum Spor'dan Murat Aksoy, Yeşilköyspor'dan Cihan Tan, Kestelspor'dan Emrah Ekmekçi, Konya Spor'dan Onur Öztürk, Yeni Amasyaspor'dan Muhammet Akdeniz - Şakir Bozlar, Konyaaltı Belediyespor'dan Uğur Okan Aslan, Salihli Belediyespor'dan Ayvaz Koç ve Manavgatspor'dan Volkan Çağlar iç transferde ise Umut Aygün, Tunahan Aydın, Serkan Bultan, Fatih Gümüşel ve Efe Lorenzo Deniz ile anlaşıldı. Teknik heyet kadrosunda da güçlendirmeler yapan Manavgat Belediyespor, Sportif Direktör olarak Mustafa Akhanım ile anlaşırken Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy, Yardımcı Antrenör Baykal Kani ve Kaleci Antrenörü Mehmet Toman ile devam kararı aldı. - ANTALYA