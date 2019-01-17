Başkan Uysal: "Üreticilerimiz Dünyada da İyi Bir Noktalara Geldi, İtalya ile Yarışır Konumdayız"

Başkan Uysal
: "Üreticilerimiz dünyada da iyi bir noktalara geldi, İtalya
ile yarışır konumdayız"
Başkan Uysal, 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı açılış programına katıldı
İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, Lifestyle Turkey-2019 Muhafazakar Giyim Fuarı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Uysal, "Giyim konusunda dünyada 3 trilyon doların üzerinde bir ticaret hacmi var. Böyle baktığımız zaman İstanbul'umuz, Türkiye
'deki üreticilerimiz dünyada da iyi bir noktalara geldi. İlk 2'deyiz, 3'teyiz. İtalya ile yarışır konumdayız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal; Muhafazakar giyim konusunda Türkiye ve Ortadoğu'daki tek ticari fuar olan Lifestyle-Turkey 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara Başkan Uysal'ın yanı sıra İran
İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Giyim Çalışma Grubu adına Dr. Hamid Ghobandi, Arap Dünya Ekonomi
Lobisi Başkanı Dr. Ali El Masri
, Afganistan
Ticaret Ateşesi Abdul Qayoom Bassam ve çok sayıda yerli ve yabancı iş adamı katıldı.
"İtalya ile yarışır durumdayız"
Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Aynı kültürün, aynı duyguların, aynı coğrafyanın insanlarıyız. Tabi giyim konusunda dünyada 3 trilyon doların üzerinde bir ticaret hacmi var. Böyle baktığımız zaman İstanbul'umuz, Türkiye'deki üreticilerimiz dünyada da iyi bir noktalara geldi. İlk 2'deyiz, 3'teyiz. İtalya ile yarışır konumdayız. Bütün dünyayı giyindiriyoruz, tabiri caizse. İstanbul olarak bir çok fuara ev sahipliği yapıyoruz ama bu fuarı açıkçası diğer herhangi bir fuar gibi değerlendirmiyoruz. Bu fuarı ortak kültürümüz adına, ortak geleceğimiz adına, aynı coğrafyanın insanları olarak, aynı inancın, aynı kültürün insanları olarak geleceğimizde beraber aynı duyguları paylaşabilme adına önemli önemli görüyoruz. İstanbul'da yapılan fuarlarla kıyaslandığı zaman hacim olarak küçük olsa bile düşünce olarak, zihniyet olarak gelecekteki etkisi olarak çok büyük bir fuar olarak düşünüyorum" diye konuştu.
"Giyim ve tasarım üzerine ortak çalışmalıyız"
İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Giyim Çalışma Grubu adına konuşan Dr. Hamid Ghobandi ise, "Bu fuarda olmaktan mutluluk duyuyorum. İran ve Türkiye arasında çok ortak noktalar var. İki millet arasında büyük kökler var. Fikirlerimiz ve düşüncelerimiz aynıdır. Gelecekte ortak şeyler yapmak istiyoruz. Giyim ve tasarım üzerine ortak çalışmalıyız" diye konuştu.
"Türk malları dünyada kabul görüyor"
Arap Dünya Ekonomi Lobisi Başkanı Dr. Ali El
Masri de fuarda gördüklerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Türk ürünlerinin fiyatları, kalitesi oldukça iyi. Bundan çok memnun kaldık. Türk malları dünyada kabul görüyor" dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuar 19 Ocak Cumartesi günü sona erecek.