Başkan Yaşar: "Bizim Kavgayı, Ayrıştırmayı Bırakıp Ülkemize Sahip Çıkmamız Lazım"

Çamlıdere Peçenek Orta Mahalle Gençlik ve Spor Derneğinin düzenlediği etkinlikte Çamlıderelilerle buluşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bizim kavgayı, ayrıştırmayı bırakıp ülkemize sahip çıkmamız lazım" dedi.

Millet İttifakı'nın Yenimahalle'de yeniden aday gösterdiği Fethi Yaşar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Çamlıderelilerle bir araya geldi. Buluşmada Çamlıdere sakinleri, Yaşar'a desteklerini dile getirdi. Yöneticilerin gelip geçici olduğunun, asıl önemli olanın devlet olduğunun altını çizen Yaşar, "Yöneticilere kızıp, yöneticilerin yaptıkları hatalara kızıp kimsenin devlete kızmaya hakkı yoktur. Devlet tektir. Devlet içinde yaşayan her birey eşittir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka yaşayacak toprağımız yok. Bakın yanı başımızda Suriye ve Irak'ta savaştan kaçanlara biz kucak açtık. Bizim başımıza Allah korusun böyle bir şey gelse kimse bize kapısını açmaz. Bizim kavgayı, ayrıştırmayı bırakıp ülkemize sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Yenimahalle'de yapılan her yatırımın altında belediyenin kendi kaynağının yattığını ifade eden Yaşar, "10 yılda Yenimahalle'de çok işler başardık. Şentepe 10 yılda çok yol aldı. Birçok ilde olmayan yatırımları ilçeye kazandırdık. Peki bunu nasıl yaptık? Sizin kaynaklarınızı doğru ve verimli kullanarak başarıya ulaştık. Yaptığımız her işte tüyü bitmemiş yetim hakkı gözettik. Böyle olunca da başarıya ulaştık. Ben sizlerin içinden gelen birisiyim. Ben Yenimahalle'nin Fethi abisi, Fethi amcası ve Fethi dedesi oldum. Şimdi sokaklarda tek başıma rahat bir şekilde gezebiliyorum. Eğer ben doğru adamsam bana güvenmeye devam edin, ben de size hizmetkar olayım" diye konuştu.



Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Çamlıdere Belediye Başkan adayı Vefa Peçenek de katıldı. - ANKARA

