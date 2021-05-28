Üye Girişi
Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı - Son Dakika

Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı

28.05.2021 18:36

Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz" diyerek ilk etapta 35 meydanda ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını duyurdu.

Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz" diyerek ilk etapta 35 meydanda ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını duyurdu. Her geçen gün yaygınlaşan wi-fi ağı son olarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda aktif hale getirildi. Böylece ücretsiz internet hizmeti verilen meydan sayısı 28'e yükseldi.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz wi-fi hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz" diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışmalar kapsamında Başkent'in merkezi olarak kabul edilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı da ücretsiz internete kavuştu.

Ücretsiz internet ağı genişliyor

Son olarak Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'ndan sonra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın da eklenmesiyle Başkent'te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 28'ye yükseldi.

Ankara'nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaşırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2 milyon 362 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu.

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek paylaşılırken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap wi-fi noktaları şöyle oldu:

1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Caddesi

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı

21- Sıhhiye

22- Keçiören Belediyesi önü

23- Zafer Çarşısı

24- Çubuk Kent Meydanı

25- Ankara Kalesi

26- Hacı Bayram Veli Camii

27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

28- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Kalan 7 meydanda kısa süre içinde internete ücretsiz erişilebilecek

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz wi-fi uygulaması kapsamında 7 meydana daha internet erişimi sağlanması hedefleniyor.

FAZ1 çalışmaları kapsamında yer alan Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ile Çayırhan Kent Meydanı da kısa süre içinde internet erişimine açılacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca "wifi.ankara.bel.tr" adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında ise başta park ve dinlenme alanlarının bulunduğu 30 noktaya daha ücretsiz wi-fi hizmeti götürecek. Kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve dinlenme alanlarında toplam 65 nokta ücretsiz wi-fi'ye kavuşmuş olacak.

Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı
Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı
Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı
Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı

Kızılay Meydanı, İnternet, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti         
19:16
İki kardeş, kazada hayatını kaybetti İki kardeş, kazada hayatını kaybetti         
18:45
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi         
18:01
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu         
17:45
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi         
13:33
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 20:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'in merkezi de wi-fi'ye kavuştu: Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement