Başkent'te 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi

Ankara'da 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kongresi başladı. Kongrenin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanseri önleyici ve uzun dönemde tedavi edici etkilerinin olduğuna dair yürüttükleri çalışmada ilk ürün olan probiyotik katkılı kayısı ekstresi için Tarım ve Orkan Bakanlığından üretim izni alındığını belirterek, "Kanser ilacı araştırma laboratuvarını kurmaya talibiz" dedi.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı. NATURAL 2019 Kongresi'nin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Hem dünyada, hem de Türkiye'de besin destek ürünü pazarı büyümeye devam ederken, tüketime yönelik talep ve ilgi de o derece artmaktadır. Bundan dolayı da yerli ve uluslararası üreticiler Türkiye pazarına sürekli besin destek ürünlerini sunmaktadır. Aynı durum diğer ülkeler için de geçerlidir. Muazzam bir tüketim pazarı var. İşte geleneksel ve tamamlayıcı tıp burada araya girmek zorunda. Bitkisel ürün ve ekstrelerin üretimi ve bilinirliği için kullanım oranlarının tayini ve tüketimi için geleneksel ve tamamlayıcı tıpa olan ihtiyaç büyük önem arz ediyor. Bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp, dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerde çok ileri seviyi de kullanılmakta ve desteklenmektedir. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin destek ve himayelerinde Türkiye'de bilimsel ve akademik anlamda geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, Ekim 2014'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ni çıkardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve katkıları ile kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesinin hedef ve vizyonunu milletimizin ve devletimizin 2023, 2051 ve 2071 paralelinde ortaya koyduk. Anadolu'nun yeni filizlenen 1 yıllık üniversitesi olarak Anadolu'nun bin yıllık geleneksel tıbbını bilimsel olarak ayağa kıldırmak ve insanlığın hizmetine sunmak için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurduk. Hem ülkemizin, hem de coğrafyamızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda eğitim, uygulama, araştırma merkezi olmayı hedefliyoruz. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurmakla kalmadık, apiterapi için Arıcılık Araştırma Merkezimizi, hippoterapi uygulamaları için Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, başta acı kayısı çekirdeği olmak üzere Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezimizi de kurduk" ifadelerini kullandı.



"Alternatifi değil, destekleyicisi"



Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, çağdaş tıbbın alternatifi değildir. Modern tıp uygulamalarında çok önemli gelişmelere rağmen bugün halen çaresi bulunamamış ve adı konulamamış hastalıklar da mevcuttur. Teknolojinin ve modern eğitimle donanımlı tıp uzmanlarına rağmen tedavi yöntemlerinin cevap veremediği hastalıklar da bulunmaktadır. Tıbbın alternatifi olmaz, ama tedavi yöntemlerinin alternatifi her zaman olabilir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, günümüz modern tıbbın yanında destekleyicidir" şeklinde konuştu.



"Kayısı ekstresinin üretim izni alındı, kenevir ekimi yapıldı"



Acı kayısı çekirdeğinin kanseri önleyici ve uzun dönemde tedavi edici etkilerinin olduğuna dair yürütmüş olduğu çalışmalar sonrasında ilk ürün olan probiyotik katkılı kayısı ekstresi için Tarım ve Orkan Bakanlığından üretim izninin alındığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir bitkisinin ekiminin yaygınlaştırılacağını kamuoyu ile paylaşmalarının ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Ziraat Fakültesi bünyemizde kenevir ekimini gerçekleştirdik. Kenevirin özellikle tıp ve sağlık açısından incelenmesine yönelik araştırmalarımız olacak "diye konuştu.



"Kanser ilacı araştırma laboratuvarını kurmaya talibiz"



Kanser ilacı araştırma laboratuvarını kurmaya talipli olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu:



"Bitkisel ekstreler konusunda bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bitkilerin halkın sağlığı üzerine faydaları, potansiyel risklerinin bilimsel olarak araştırılarak ortaya konması modern dünyanın bir gerekliliğidir. Türkiye'ye söylenen şu; 'siz ürünü yetiştirin, emek harcayın, bize ham madde olarak verin, biz onu geliştirir size 10 katı fiyata geri satırız.' Ama Türkiye'de aynı üründen Avrupa'nın üretmiş olduğu ürünün 10 katı kaliteli ürün elde edildi mi en büyük sıkıntıyı ise içeriden çekiyoruz. Türkiye'de bir bilim insanı patentini almış olduğu ürünü gidip Avrupa'da üretti mi sıkıntı olmuyor, ama aynı ürünü Türkiye'de üretmeye kalktığınızda ovalar dağ olarak karşınıza diziliyor. Bunun iki önemli nedeni var; birisi kültürel anlayış, Avrupa'da yapılanın ülkesinde yapılamayacağına inanan bir kültürel yapı. Bu kültürel yapının maalesef bürokraside ve akademik dünyasında da yaygın olması gerçekten düşündürücü ve üzüntü vericidir. İkincisi ise Avrupa'nın ve dünyanın akredite olarak kabul edebileceği, özellikle de kanser ilaçları konusunda laboratuvarların henüz kurulmamış olmasıdır. Bu çok büyük bir eksiklik. Bu laboratuvarlar kurulmadığı sürece, yaygınlaştırılmadığı sürece Anadolu tıbbını dünyaya açamayız. Mutlaka bütün bölgelerde bu akredite laboratuvarlar kurulmalı ve buna yönelik bilim insanı yetiştirilmesi milli bir politika olarak ele alınmalı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bu laboratuvarlardan birisini kurmaya talibiz."



Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da yaptığı konuşmada insanlık tarihinin büyük birikiminden bugüne yansıyan bir kültürü olduğunu belirterek, "Aklıma 'acı patlıcanı kırağı çalmaz' deyimi geldi. Acaba hikmeti nedir? Ecdad sütlaçla alakası olmayan bir maddeyi nasıl yakıştırmış da oraya koymuş? Bunlar bir bütün olarak bakıldığında deyimlerde, mutfakta alacağımız şeyler var. İnsan ömrü kısa ama hırslarımız o noktaya gelmiş ki sanki sonsuza dek yaşayacağız. Paylaşmayı, sevgiyi, muhabbeti unuttuk, ölçüyü kaybettik. Birbirimizle paylaşmayı biliyorduk ama bireyselleştik. Biz olmaktan çıktık, ben olduk. Ahilik geleneği olan bir kültür, rekabet kültürüne dönüştü. Rekabet gelişmenin vazgeçilmez unsuru ama değerlerimizi de yozlaştırmadan tüm bu alana sahip çıkmamızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ele almamız gereken konular var. Beslenme konusuna çok fazla girmeyeceğim ama bizim de 2002 yılında başlayan bir merkezimiz var ve bu akupunktur kliniği olarak başladı ama 2015 yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezimiz var. Merkezimizde 689 akupunktur sertifikası, 174 hacamat sertifikası verilmiş durumda. 2015'ten bu yana tamamlayıcı tıp olarak 8 bin 810 hastanın tedavisi de gerçekleştirilmiş durumda" diye konuştu. Uslan, rektörlüğe geldikleri 3 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları da anlattı.



5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi/nin (NATURAL 2019) açılış törenine YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin eşi Dr. Öğretim Üyesi Ahu Pakdemirli, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Gazi üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Balkan Spor Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Kongrenin genel koordinatörü ve Doğal beslenme ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, Türkiye Beslenme ve Gıda Platformu Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacı, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Başkanı Selahattin Dönmez, Dünya Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu ve Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı. - ANKARA